Tekken 8 avrà una modalità apposta per i daltonici: è diversa da tutte quelle che abbiamo già visto Tekken 8 non è ancora uscito, ma è già riuscito a catturare l’attenzione grazie a delle innovative colorazioni di supporto per andare incontro alle esigenze degli utenti daltonici. Un qualcosa di “mai visto prima”, commenta la community. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Lorena Rao

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano pochi giorni all'uscita di Tekken 8, nuovo capitolo dell'iconica serie picchiaduro di Bandai Namco, per la prima volta pronta ad approdare su console di ultima generazione, ossia PlayStation 5 e Xbox Series X\S. Già da qualche settimana è disponibile la demo gratuita sui vari store digitali che permette di avere un assaggio di ciò che sarà il titolo. Al di là dell'inedito sistema "Heat" che promette di velocizzare e rendere più spettacolari gli scontri tra lottatori e lottatrici dell'Iron Fist Tournament, ciò che ha sorpreso la community di gioco sono le innovative opzioni di colorazione di supporto per andare incontro alle diverse necessità degli utenti. Funzionalità mai viste prima all'interno di un videogioco, il ché ha innescato un discussione su X, il social di Elon Musk, a cui ha partecipato lo stesso Katsuhiro Harada, storico game director della serie.

"Ho sviluppato e testato una versione accessibile di Tekken 7 (anche se non in vendita), diversi anni fa", scrive Harada su X. "Questi studi sono stati introdotti in questa versione di Tekken 8". In altre parole, già dai tempi Tekken 7, titolo uscito nel 2015, il team di Tekken ha lavorato in maniera sperimentale per estendere l'accessibilità del franchise a un pubblico daltonico. Il risultato è diventato ora concreto con Tekken 8, tramite diverse combinazioni di linee e colori, ciascuna poi maggiormente personalizzabile attraverso quattro opzioni. Come riportano gli utenti su X, "una cosa del genere non si è mai vista".

TEKKEN 8 | Le opzioni personalizzabili delle colorazioni di supporto

Il problema dell'accessibilità nei videogiochi

Negli ultimi anni il tema dell'accessibilità nei videogiochi è diventato sempre più presente. Cresce la quantità di titoli che adottano modalità e opzioni per accontentare un numero sempre più vasto di utenti. Rimanendo nei meandri dei picchiaduro, Street Figher 6, titolo uscito lo scorso giugno, presenta delle opzioni di accessibilità basate sul suono. Ma non è solo una questione di singoli titoli: a gennaio 2023, Sony ha presentato Project Leonardo, un controller per PlayStation 5 dedicato a persone con difficoltà fisiche e motorie. Può essere personalizzato tramite un kit di pulsanti e leve di varie forme e dimensioni. La controparte di Microsoft per Xbox, chiamato Adaptive Controller, risale addirittura al 2018. Ci sono poi esperimenti non ufficiali ma particolarmente interessanti, come questo controller per Nintendo Switch realizzato da un padre per permettere alla figlia di giocare ai videogiochi nonostante i problemi motori. Tekken 8 uscirà il prossimo 26 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series X\S e PC.

Leggi anche Sembra che WhatsApp voglia introdurre davvero i vocali che si autodistruggono