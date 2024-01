Quali sono i 12 videogiochi che aspettiamo di provare nel 2024 Il 2023 è stato incredibile per le uscite videoludiche ma nemmeno il 2024 scherza: l’anno nuovo si apre con il ritorno di grandi nomi in versione remake o remastered. Ci sono anche titoli inediti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Lorena Rao

Alone in the Dark, Tekken 8, Final Fantasy 7 Rebirth. Parlando di videogiochi, il 2024 sarà l’anno dei franchise storici. Nomi che strizzano l’occhio alle generazioni di gamer degli anni ‘80 e ‘90, ma che al contempo mirano a conquistare anche l’immaginario del pubblico videoludico più giovane tramite un comparto tecnico, ludico e narrativo rinnovati. Non mancano tuttavia proprietà intellettuali inedite, tra cui due sviluppate in Italia, per un mix variegato che rende già interessante la prima parte del 2024 e non solo. Un saluto quindi a un 2023 che si è rivelato stratosferico a livello di uscite – per citarne alcune, Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Starfield, Marvel’s Spider-Man 2 -, per accogliere un nuovo anno all’insegna dei videogiochi.

1. Alone in the Dark

Con l'esordio di Alone in the Dark nel 1992, nasceva il genere dei survival horror in 3D con sfondi bidimensionali. Ora il titolo all'epoca sviluppato dalla francese Infogrames è pronto a terrorizzare ancora tramite un ambizioso remake targato Pieces Interactive. Questo il concept rivistato dall'originale: Louisiana 1924, una donna e un detective privato, interpretati da Jodie Comer (Star Wars – L'ascesa di Skywalker) e David Harbour (Stranger Things) devono investigare e sopravvivere contro i mostruosi misteri di Villa Derceto, una casa di cura psichiatrica.

Sarà un thriller dalle forti tinte lovecraftiane, con due protagonisti intercambiabili, che tenterà di (ri)conquistare con la paura il cuore dei giocatori e delle giocatrici. Uscirà il prossimo 16 gennaio. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

2. Prince of Persia: The Lost Crown

Un altro gradito ritorno di una serie iconica, questa volta sottoforma di un nuovo capitolo. Prince of Persia: The Lost Crown è un'inedita reinterpretazione mitologica dell'antica Persia, da vivere attraverso salti, corse, combattimenti, salti nel tempo e nello spazio. Il tutto nei panni dell'abile spadaccino Sargon. Un platform d'azione che per la prima volta adotta un ispirato stile in 2.5 D per raccontare una storia intrigante tra atmosfere magiche e suggestive. Il titolo sviluppato da Ubisoft arriverà il prossimo 18 gennaio. Disponibile per PlayStation 5, PlayStation4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

3. Tekken 8

Tra volti noti e new entry (come Victor Chevalier doppiato dall'attore Vincent Cassel), sono ben 32 i combattenti che si affronteranno in Tekken 8, titolo con cui la popolare serie picchiaduro di Bandai Namco debutta per la prima volta sulle console di nuova generazione. Grafica da urlo, varietà di contenuti e soprattutto un nuovo sistema denominato "Heat" che rende gli scontri più rapidi e spettacolari, portano nuova linfa alla serie. Jin, Kazuya e il resto del cast di Tekken riaccenderanno i ring dell'Iron First Tournment il prossimo 26 gennaio. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

4. Persona 3 Reload

Fino a qualche anno fa sarebbe stato difficile immaginare un remake di Persona tra i videogiochi più attesi dell'anno. Eppure, con l'uscita degli acclamati Persona 5 (2017) e Persona 5 Royal (2020), la serie di videogiochi di ruolo giapponese di Atlus ha raggiunto la fama internzionale. Da qui la riproposizione tramite remake di uno dei capitoli più apprezzati dai fan della prima ora, Persona 3 (2006), ora totalmente rivisto e perfezionato sia in termini tecnici che ludici.

Una curata riproposizione per far conoscere a livello mondiale la duplice lotta di un gruppo di adolescenti tra mondo reale e mondo delle ombre, facendosi strada a suon di appuntamenti, lavoretti part-time e combattimenti a turni. Il tutto per mettere su schermo un'intrigante rappresentazione delle contraddizioni della società giapponese in salsa pop. In arrivo il prossimo 2 febbraio. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

5. Suicide Squad Kill The Justice League

Da Rocksteady Studios un sparatutto in terza persona con i supereroi e i villain dei comics DC. Acrobazie potenziate, sparatorie e combattimenti in mischia si uniscono all'esplorazione libera all'interno di un mondo aperto per un'esperienza da vivere in singolo o in multiplayer cooperativo (massimo quattro utenti). L'obiettivo è distruggere la Justice League con i bizzarri membri della Suicide Squad (Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang, King Shark) per porre fine alla terribile invasione di Brainiac. Appuntamento il prossimo 2 febbraio. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

6. Banishers Ghosts of New Eden

Cacciatori di fantasmi, infestazioni, forze sovrannaturali. Si potrebbe riassumere così Banishers Ghosts of New Eden, il gioco di ruolo di Don't Nod che mette al centro le scelte. Com'è tipico nella produzione dello studio di sviluppo francese, le decisioni intraprese nei panni dei due protagonisti potranno avere conseguenze drammatiche, per un'avventura dal forte coinvolgimento emotivo. Il lancio è previsto il prossimo 13 febbraio. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

7. Tomb Raider I-III Remastered

In attesa del nuovo titolo in partnership con Amazon, la mitica Lara Croft è pronta a tornare tramite un fedele restauro dei primi tre iconici capitoli della serie. Sono incluse tutte le espansioni, nonché i livelli segreti. Un'avventura in giro per il mondo, in cui risolvere puzzle, sparare, arrampicarsi, per portare alla luce gli antichi misteri persi nelle sabbie del tempo. Un tuffo nel passato nostalgico, il cui arrivo è previsto il prossimo 14 febbraio. Disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

8. Mario Vs Donkey Kong

Mario e Donkey Kong: si sono conosciuti per la prima volta nel 1981, e da allora non si sono mai più staccati. Lo prova la nuova versione per Nintendo Switch di Mario Vs Donkey Kong, titolo uscito nel 2004 per Game Boy Advance. Grafica completamente rinnovata, una grande varietà di enigmi e avvincenti fasi platform saranno il condimento principale di un'avventura divertente e colorata, da giocare anche in co-op locale, in cui il baffuto idraulico deve recuperare i Minimario rubati da Donkey Kong. Disponibile dal 16 febbraio per Nintendo Switch.

9. Final Fantasy 7 Rebirth

Esattamente come 26 anni fa, Final Fantasy 7 mantiene la capacità di far sognare giocatori e giocatrici di qualsiasi età, tra giovani appassionati e fan storici delle serie di Square Enix. Con Rebirth, sequel dell'apprezzata prima parte intitolata Remake (2020), il gruppo di ecoterroristi capeggiato da Cloud Strife continua la sua drammatica lotta contro la Shinra, una multinazionale che sta prosciugando l'energia vitale del pianeta. Un videogioco di ruolo giapponese che ha fatto la storia, totalmente ammodernato in questo remake che presenta anche importanti cambiamenti narrativi rispetto alla trama originale del 1997. Uscirà il prossimo 29 febbraio. Disponibile per PlayStation 5.

10. Princess Peach Showtime!

Tutto è pronto per lo spettacolo al Teatro splendente, quando Uva Spinta e la Compagnia dei mostri rubano la scena. Spetta a Peach salvare la performance e non solo. Da spadaccina a investigatrice, passando per pasticceria e campionessa di kung-fu: la principessa dovrà interpretare vari ruoli per portare a termine con successo lo spettacolo. Per fortuna può contare sul potere del fiocco di Stella, la custode del teatro. Appuntamento nei "palcoscenici" di Nintendo Switch il prossimo 22 marzo.

11. Enotria: The Last Song

Sin da quando è stato presentato al Tokyo Games Show 2022, Enotria: The Last Song di Jyamma Games ha saputo catturare l’attenzione. Il merito va alle atmosfere solari e ridenti che rimandano all'estate italiana. Una scelta stilistica peculiare per un titolo appartenente ai soulslike, considerato che i maggiori esponenti del genere come Dark Souls ed Elden Ring sono caratterizzati da atmosfere lugubri, cupe, dark. Dei soulslike Enotria lascia intatto l'alto livello di sfida, con scontri ardui contro creature che racchiudono riferimenti al folklore e alla cultura italiana. L'uscita è prevista per la primavera 2024. Disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC

12. The Perfect Pencil (Nintendo Switch e PC)

The Perfect Pencil è un platform d'azione ispirato ad Hollow Knight. Attraverso un mix di combattimenti, esplorazione, missioni, segreti e un originale stile artistico disegnato a mano, il gioco di Studio Cima catapulta nelle profondità più contorte della mente umana. Un'esperienza adrenalinica e profonda, che desidera raccontare una storia intima. È atteso per l'estate del 2024.