Finalmente potremo berci una birra nella Contea: è in arrivo il videogioco del Signore degli Anelli Amazon ha annunciato che sarà un MMO (Massive Multiplayer Online) ambientato nella Terra di Mezzo e riprenderà le vicende de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Nessun legame invece con Rings of Power, la costosa serie tv che ha esordito su Prime Video nel 2022.

A cura di Lorena Rao

Nelle scorse ore Amazon ha annunciato di stare sviluppando un videogioco a tema Signori degli Anelli. Sarà un MMO (Massive Multiplayer Online) ambientato nella Terra di Mezzo e riprenderà le vicende de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Nessun legame invece con Rings of Power, la costosa serie tv che ha esordito su Prime Video nel 2022. La notizi arriva dopo la conferma dell'accordo con Embracer Group, l'azienda che detiene i diritti dell'universo fantasy partorito da J.R.R. Toklien. Già nel 2019 Amazon aveva tentato un progetto simile col colosso cinese Tencent, poi naufragato nel 2021.

"Offrire ai giocatori una nuova interpretazione de Il Signore degli Anelli è stata a lungo un'aspirazione per il nostro team e siamo onorati e grati che Middle-earth Enterprises ci stia affidando questo mondo iconico", ha dichiarato Christoph Hartmann, vice presidente di Amazon Games County Studios, lo studio che nel 2021 ha dato i natali a un altro MMO, New World. Tornando al videogame de Il Signore degli Anelli, al momento si trova nelle fasi iniziali dello sviluppo, ecco perché dettagli come la data d'uscita sono ancora ignoti. Quel che è certo è che il titolo vedrà la luce su PC e console, anche se queste ultime non sono state ancora specificate.

Amazon e i videogame

Oltre a Netflix, anche Amazon intende puntare sui videogiochi, nonostante i recenti tagli di personale nella divisione videoludica. Al di là del tentativo fallito nel 2021, l'azienda ha in programma diversi titoli in partnership con alcune software house di spicco. Tra queste: Bandai Namco Online per Blue Protocol, Glowmade e Disruptive Games per titoli non ancora annunciati e Crystal Dynamics per il prossimo grande ritorno di Lara Croft con un nuovo capitolo inedito di Tomb Raider. L'aggiunta di un enorme multiplayer online de Il Signore degli Anelli denota l'interesse da parte di Amazon di ritagliarsi uno spazio nel settore videoludico attraverso proprietà intellettuali inedite e note.

Cosa aspettarsi dal videogame de Il Signore degli Anelli

Fare ipotesi adesso sarebbe azzardato. Quel che è noto in via ufficiale è che il videogame di Amazon Games è in sviluppo. Tuttavia prendendo come riferimento gli MMO più giocati nel 2023, come l'immortale World of Warcraft di Blizzard e l'inarrestabile Final Fantasy XIV: A Real Reborn, appare chiaro come una lore di gioco ben costruita funga da elemento di successo. Per lore si intende l'insieme di informazioni che caratterizzano l'immaginario in cui è ambientato il gioco. Considerata l'eredità lasciata da Tolkien, di materiale per creare un mondo vivo, con le sue regole, con cui interagire assieme a – si spera – milioni di giocatori, non può che stuzzicare le aspettative. In generale, l'universo narrativo de Il Signore degli Anelli fa gola a molti videogiochi. Pochi giorni fa Electronic Arts ha rilasciato per dispositivi mobile il gioco con combattimenti a turni sviluppato da Capital Games, Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo. C'è attesa anche per The Lord of the Rings Gollum, il titolo action-adventure con componenti stealth sviluppato da Daedalic Entertainment, in arrivo questo 2023.