Il Giappone avrà una festa ufficiale dedicata a Final Fantasy L’annuncio da parte di Square Enix: “Il 31 gennaio 1997 Final Fantasy VII usciva in Giappone, un giorno significativo non solo per la saga di Final Fantasy ma anche per l’industria dei videogiochi e per tutti noi”.

A cura di Lorena Rao

Il 31 gennaio 1997, Final Fantasy VII faceva il suo debutto sulla prima PlayStation, cambiando per sempre il mondo dei giochi di ruolo giapponesi (JRPG) e non solo. Grafica 3D, personaggi poligonali e una storia ricca di pathos, tra scene comiche e tragiche, hanno reso il settimo capitolo tra i più apprezzati e memorabili della serie targata Square Enix. Per tale ragione, il 31 gennaio è considerato dagli appassionati e appassionate il "Final Fantasy VII Day", che oggi diventa una commemorazione ufficiale in Giappone per ricordare l'anniversario del lancio del gioco originale.

A diffondere la notizia è stata la stessa Square Enix tramite i propri canali social. Nei post c'è una foto di Yoshinori Kitase, producer e personalità di spicco all'interno della software house giapponese, con un documento firmato. "Il 31 gennaio 1997 Final Fantasy VII usciva in Giappone, un giorno significativo non solo per la saga di Final Fantasy ma anche per l'industria dei videogiochi e per tutti noi", ha detto Kitase in merito alla registrazione ufficiale. "Ricordo come la tecnologia fece passi da gigante evolvendo molto rapidamente, permettendoci di iniziare ad esplorare il futuro. Con l'ufficializzazione dell'anniversario, ricorderò sempre questa data, ormai impressa da tempo nel mio cuore".

Kitase è stato il director dell'originale Final Fantasy VII. Oggi ricopre il ruolo di executive producer per i progetti legati al nuovo corso di Final Fantasy VII. Dopo l'apprezzato Remake del 2020, il pubblico è in attesa di Final Fantasy VII Rebirth, una seconda parte che andrà a rispondere a tutte le domande lasciate in sospeso. Rispetto all'opera originale, il nuovo corso del gioco sembra portare a risvolti inediti per il gruppo capeggiato da Cloud Strife.

Il fascino della cultura pop giapponese

Non è la prima volta che il Giappone istituzionalizza la sua cultura pop. Dalla statua gigante di Gundam che accoglie i visitatori di Odaiba al defunto primo ministro Shinzo Abe apparso in versione Super Mario a Rio per annunciare le Olimpiadi di Tokyo: gli esempi da fare sono numerosi, a dimostrazione di come il Giappone creda nella propria produzione culturale. L'ufficializzazione del "Final Fantasy VII Day" rientra in questa categoria di iniziative che rafforzano l'immaginario giapponese in casa e all'estero.