"Taylor Swift sta inviando messaggi privati ai suoi fan": come funziona la truffa su Zangi Queste truffe combinano schemi di investimento con escamotage classici delle trappole romantiche. Sono diventate così un modello di estorsione estremamente redditizio. I truffatori fanno leva sulle emozioni, scelgono con attenzione le vittime setacciando il web, studiando i punti deboli, i desideri e le paure.

A cura di Elisabetta Rosso

I primi messaggi arrivano su Instagram o TikTok. "Ciao sono l'agente di Dua Lipa, ti aspetta su Zangi. Vuole ringraziarti per il tuo sostegno", in allegato c'è un link per scaricare l'app. Questa è l'esca, chi scarica l'app e comincia a chattare, cade nella trappola. Lo schema è sempre lo stesso, cambiano i personaggi. A volte è Dua Lipa, altre Taylor Swift o George Clooney.

Le richieste arrivano da personaggi famosi o particolarmente ricchi, non mancano messaggi da parte sceicchi di Dubai "che ti hanno visto sui social e ti vogliono conoscere" o modelle che "vorrebbero chattare in privato con te". Sui social gli utenti stanno raccontando diversi tentativi di approccio, tutti hanno lo stesso obiettivo: convincere a scaricare Zangi e iniziare una conversazione.

Negli ultimi anni le vittime hanno perso milioni di dollari nelle "truffe romantiche della macellazione dei maiali". Il nome non è scelto a caso, gli scammer infatti chiamano i loro target maiali che fanno ingrassare per poi macellarli. L'elemento di novità in questo caso è Zangi. L'app di messaggistica è focalizzata sulla privacy: non richiede numero di telefono per la registrazione e non raccoglie né memorizza dati personali su server esterni. Per questo è diventata il terreno di caccia perfetto per i truffatori.

Come funziona la truffa che usa Zangi

Prima i truffatori puntano un bersaglio poi cominciano a costruire un rapporto di fiducia. Non si parla di soldi all'inizio, le proposte arrivano dopo, quando la relazione è consolidata. A volte chiedono soldi, informazioni personali, altre cercano di convincere la vitttima a investire in presunti fondi di criptovalute.

Questa fase è chiamata "l'ingrasso del maiale”, i truffatori infatti manipolano la vittima con promesse, sogni in costruzione e rapporti che diventano sempre più intimi. Poi arriva il gran finale, quello che nel gergo viene chiamato "macellazione del maiale", i truffatori dopo aver rubato soldi e informazioni personali spariscono senza lasciare traccia.

Sui social alcuni utenti stanno raccontando la loro esperinza su Zangi:

Sono stata contattata tramite IG dal presunto segretario personale di una star di cui sono fan. Mi hanno fatto scaricare zangi per avere una chat privata con lui in modo che potesse ringraziarmi per averlo sempre sostenuto. Non abbiamo mai fatto chiamate vocali o video. Solo messaggi. Ancora non ho modo di confermare che sia davvero lui. Ho continuato a chattare per vedere dove andava a finire. Vuole mandarmi un regalo. Sembra davvero sincero, ma ancora una volta non ho modo di confermare la sua identità. Mi è stato detto di non condividere la chat. Dopo alcuni giorni mi ha chiesto il mio indirizzo email, nome completo e indirizzo per potermi inviare un regalo. Ha detto che aveva già pianificato di farlo prima che iniziassimo a chattare, ma che si è divertito con le nostre conversazioni e ora vuole solo mandare qualcosa di ancora più speciale. Gli ho detto che non mi sentivo sicura a inviare quelle informazioni e gli ho dato delle idee su come inviare un video solo per confermare la sua identità senza dire nomi, ma lui ha detto che nel suo contratto non può e non ha accesso per inviare contenuti come video e ha detto che dovrà smettere di parlare con me se dubito di lui. Per quanto vorrei che fosse vero, non ne sono sicura. Le conversazioni sono innocenti e parliamo solo della nostra giornata e di come sono diventata sua fan. Ma ho cercato di trovare informazioni se questo è possibile…

Come difendersi dalla truffa della macellazione dei maiali

Queste truffe fanno leva sulle emozioni, le sfruttano, ci giocano, scelgono con attenzione le vittime setacciando il web, studiano i punti deboli, desideri, e paure. Lo scam della macellazione dei maiali combina schemi di investimento con escamotage classici delle trappole romantiche. Sono diventate così un modello di estorsione estremamente redditizio.

La miglior difesa in questi casi è semplice: non rispondere mai a messaggi. Chi è caduto nella trappola deve denunciare il prima possibile e fornire tutti i dettagli utili per aiutare le autorità a risalire ai responsabili. Recuperare i soldi però è molto difficile.