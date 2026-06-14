Super Mario Bros da record: una rarissima copia per NES è stata venduta per tre milioni di dollari

Una copia sigillata di Super Mario Bros. per Nintendo Entertainment System (NES) è stata battuta all’asta al prezzo record di tre milioni di dollari. A far decollare la valutazione è stata la particolare tecnica di confezionamento che ha reso il pezzo un’autentica rarità,

Tre milioni di dollari per un videogioco che non è mai stato utilizzato. È la cifra record raggiunta da una copia sigillata di Super Mario Bros. per Nintendo Entertainment System (NES), venduta il 12 giugno dalla casa d'aste Heritage Auctions. Si tratta della somma più alta mai pagata per un videogioco da collezione, un risultato che supera nettamente il precedente primato di 2 milioni di dollari, registrato nel 2021 sempre da una copia dello storico titolo Nintendo.

A rendere eccezionale questo esemplare non è tanto il gioco in sé. Super Mario Bros. è il primo fortunatissimo capitolo della serie che vede per protagonista l'idraulico italiano creato da Shigeru Miyamoto. Milioni di persone lo hanno acquistato e completato in ogni livello. È proprio qui che però si manifesta l'estrema rarità del pezzo appena battuto all'asta. La copia venduta appartiene alla seconda tiratura di produzione, realizzata tra la fine del 1985 e l'inizio del 1986, ed essendo ancora intonsa, è la più "antica" finora conosciuta che può vantare le sue condizioni originali.

Le caratteristiche di una copia unica

Gli esperti di Professional Sports Authenticator (PSA) che giudicano i prodotti da collezione in base allo stato di conservazione e alla presenza di difetti (anche quelli impercettibili) sulla confezione, hanno conferito al gioco un punteggio pari a 9.6 A++. A rendere questa copia letteralmente più unica che rara è soprattutto il particolare sistema di confezionamento utilizzato da Nintendo nelle primissime fasi di commercializzazione del gioco: invece del classico involucro in plastica termoretraibile, la scatola era chiusa da un piccolo adesivo lucido, ovviamente anch'esso pressoché intatto. Questa particolare tecnica, spiega nella descrizione del pezzo la stessa Heritage Auctions, è stata adottata solo per un breve periodo e successivamente abbandonata. Oggi sarebbero note soltanto tre copie sigillate appartenenti a questa specifica tiratura.

La copia di Super Mario Bros battuta all’asta per tre milioni di dollari | Heritage Auctions

La presenza dell'adesivo originale integro ha avuto ovviamente un peso determinante nella valutazione. Proprio perché la confezione lasciava gran parte della scatola esposta all'usura, trovare un esemplare conservato in condizioni quasi perfette è considerato estremamente raro. Non a caso, nello stesso giorno Heritage ha venduto un'altra copia di Super Mario Bros., con una valutazione addirittura superiore (9.8 A+), ma appartenente a una tiratura più recente. Il prezzo finale si è fermato a 575 mila dollari, confermando come nel mercato del collezionismo la rarità dell'edizione possa contare più dello stato di conservazione.

Tutti questi elementi si sono poi sommati all'importanza dell'iconico titolo. "Nel panorama del collezionismo, il suo prestigio è paragonabile a quello di Action Comics n. 1 per i fumetti, della figurina Topps di Mickey Mantle del 1952 per lo sport o della Pikachu Illustrator per i giochi di carte collezionabili", afferma Heritage. Da qui la cifra monstre con la quale l'acquirente si è portato a casa il videogioco.

Piccola curiosità. Compreso nel prezzo, la casa d'aste ha voluto includere anche una console NES originale sulla quale la copia di Super Mario Bros. potrebbe essere effettivamente giocata. Nel momento stesso in cui venisse scartata, però, il suo valore crollerebbe all'istante. Un vero delitto, soprattutto se si pensa che il sito Heritage Auctions permette già ora di inviare all'anonimo possessore della rarità un'ulteriore offerta che però deve essere superiore ai 3.750.000 di dollari.