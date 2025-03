Su WhatsApp comparirà un nuovo contatto con cui parlare: attenzione, non è un umano

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Comparirà un chatbot nella lista di contatti di WhatsApp. Da tempo Meta parla di intelligenza artificiale integrata sull'app di messaggistica, ora sembra che sia pronta a lanciare il suo assistente virtuale. "Grazie all'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.25.7.16, disponibile sul Google Play Store, abbiamo scoperto che WhatsApp sta lanciando un'esperienza migliorata per chattare e parlare con il chatbot Meta AI!", ha spiegato WABetaInfo, portale specializzato sull'app di Meta. Insomma, sembra una versione potenziata e ufficiale del bot di ChatGPT.

Meta vuole rendere le chat con l'IA più accessibili ed efficienti, e infatti l'assistente sarà in grado di parlare e ascoltare. "Ci sarà una schermata Meta AI dedicata, progettata per migliorare le interazioni degli utenti con il chatbot, offrendo un modo semplice per interagire con l'IA, in particolare tramite comandi vocali", ha spiegato WaBetaInfo. Per attivare il microfono basterà aprire l'interfaccia e poi fare una domanda. WhatsApp sta testando la funzionalità, la momento è stata segnalata da alcuni beta tester, ma non è chiaro quando verrà rilasciata ufficialmente.

La nuova sessione vocale di Meta AI

"Meta AI avvierà automaticamente una sessione vocale non appena l'utente la chat, è differente rispetto della tradizionale interfaccia di chat, in cui gli utenti devono toccare manualmente un pulsante per iniziare a parlare, questa nuova esperienza elimina i passaggi non necessari e rende l'interazione più fluida ed efficiente". La sessione vocale rimane attiva fino a quando l'utente resta nella chat, se esce terminerà automaticamente. È anche possibile disattivare il microfono all'interno della chat e interrompere l'interazione vocale senza dover chiudere l'interfaccia.

Non solo, "se un utente inizia a digitare, Meta AI riconoscerà questa azione e interromperà automaticamente l'ascolto, passando alla schermata corrente con l'interfaccia di chat standard. Questa flessibilità consente agli utenti di passare senza problemi tra le modalità vocale e di testo a seconda delle loro preferenze e dell'ambiente, poiché gli utenti possono facilmente scegliere il modo più conveniente per interagire con Meta AI". Gli utenti possono anche verificare nelle impostazioni quando il microfono è attivo.

"Con questi miglioramenti, Meta AI sta diventando un assistente più accessibile e intuitivo, offrendo un'esperienza semplificata per coloro che preferiscono le interazioni vocali mantenendo al contempo forti controlli sulla privacy. WhatsApp continuerà probabilmente a perfezionare questa funzionalità in base al feedback degli utenti prima di distribuirla più ampiamente in un futuro aggiornamento." La beta di WhatsApp per Android 2.25.7.16 potrebbe essere la prima versione a supportare la funzione Meta AI.