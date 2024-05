video suggerito

Stop alle raccolte fondi su Facebook: quando e in quali Paesi Meta fermerà le donazioni Dal primo luglio non si potranno più donare o chiedere offerte di beneficienza agli utenti di Facebook. Lo stop coinvolgerà i Paesi dello spazio economico europeo. Le donazioni fatte fino a ora verranno liquidate entro metà luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un tempo, in un'epoca lontana, si vedevano ogni giorno su Facebook inviti a donare per cause benefiche. Un modo alternativo per chiedere uno specifico regalo di compleanno. "Il tuo compleanno si avvicina", si leggeva sul social. "Crea una raccolta fondi per sostenere una causa a cui tieni e ci occuperemo noi dell'elaborazione delle donazioni".

Ma adesso Meta ha detto basta alle raccolte fondi su Facebook, senza spiegare esattamente la ragione della decisione presa a fine aprile. Così si arriverà a uno stop alla funzionalità che Facebook aveva implementato per aiutare le organizzazioni a finanziarsi grazie alla generosità degli utenti. A partire dal primo giorno di luglio, infatti, tutte le pagine che avevano la possibilità di chiedere una donazione dovranno smettere. In questa maniera, gli utenti di Facebook non potranno più chiedere ai propri amici di contribuire a una buona causa o per finanziare un'organizzazione.

Dove e da quando non saranno più disponibili le raccolte fondi di Facebook

Un cambiamento che non coinvolgerà tutto il mondo, ma solo l'Europa. O meglio, lo spazio economico europeo, che è formato dai 27 Paesi dell'Unione europea oltre alla Norvegia, Islanda e Liechtenstein. E ovviamente anche l'Italia. Lo stop è programmato per il 1° luglio. Fino all'ultimo giorno di giugno, quindi, si potrà continuare a donare ma soltanto se in passato l'utente ha partecipato a una delle raccolte o se sono in possesso di un conto di moneta elettronica. Per chi non lo ha fatto prima, infatti, già da adesso i bottoni di donazione sono disabilitati e passando su con il cursore si vedrà un messaggio che avvisa gli utenti: "Questa organizzazione di beneficenza può ricevere donazioni esclusivamente da persone che in precedenza hanno usato un conto e-money per fare una donazione.

Le nuove regole per le organizzazioni

Le modifiche, quindi, non coinvolgono solo gli utenti che vogliono fare una donazione, ma anche tutte le pagine delle organizzazioni benefiche che si erano aperte alle offerte da parte degli user di Facebook. Per tutti i profili che avevano già attivato un bottone "Fai una donazione", di quelli che si trovano in alto nella pagina, ci sarà la possibilità di sostituire il pulsante esistente con uno che reindirizza alla pagina di un sito personale per ricevere delle offerte.

Per quanto riguarda le raccolte già in corso, invece, i pagamenti dovrebbero essere liquidati entro la metà di luglio, due settimane dopo la cessazione del contratto per il conto di moneta elettronica che Meta sta portando a termine. I pagamenti che sono stati bloccati, invece, dovranno passare attraverso una richiesta di assistenza. In caso contrario, i soldi saranno restituiti ai donatori originali.