Silent Hill sta tornando: annunciato l’evento di presentazione del videogioco horror Mercoledì prossimo, in occasione di un evento in streaming che si terrà alle 23:00 italiane sui propri canali ufficiali, la software house giapponese annuncerà il ritorno di una delle serie videoludiche horror più amate.

A cura di Lorena Rao

Uno sfondo nero. Un testo. Silent Hill, 19 ottobre 2022. Con un teaser website, nelle scorse ore Konami ha scosso il panorama videoludico: mercoledì prossimo, in occasione di un evento in streaming che si terrà alle 23:00 italiane sui propri canali ufficiali, la software house giapponese annuncerà il ritorno di una delle serie videoludiche horror più amate e mai dimenticate.

Dopo la cancellazione di Silent Hil P.T., demo giocabile del 2014 realizzata da Hideo Kojima per PlayStation 4, la serie è naufragata nell'oblio. Negli anni i siti della stampa di settore hanno accolto qualsiasi rumor legato al suo ritorno, poi mai confermato. Ciò spiega l'entusiasmo generato dall'improvviso annuncio ufficiale di Konami.

Al momento non si sa quali dettagli verranno svelati all'evento in streaming di mercoledì 19, ma le ipotesi sono diverse. Prendendo come riferimento la frase recitata nel tweet di Konami contenente il teaser website – “Nei tuoi sogni irrequieti, vedi quella città?” – alcuni fan pensano a un remake di Silent Hill 2, capitolo del 2001, tra i più amati della serie. In base ai rumor precedenti prima menzionati, allo sviluppo ci sarebbe Bloober Team, studio polacco già noto per The Medium, altro horror psicologico uscito nel 2021. A proposito del tweet di Konami, è stato ricondiviso da Masahiro Ito, art director della serie. Si pensa quindi che sarà coinvolto nel futuro di Silent Hil.

Altri ancora ritengono che verranno annunciati più giochi legati al franchise. L'ipotesi viene da una recente intervista pubblicata su MaG a Christophe Gans, regista del primo film di Silent Hill, il quale ha affermato che vi sono in cantiere più titoli. "Ci sono diversi giochi in sviluppo in questo momento, vari team impegnati daranno nuova vita al franchise".

Qualunque sia la verità, un'ipotesi non esclude l'altra. Tuttavia l'esperienza maturata in questi anni con i numerosi, numerosissimi rumor, insegna che è saggio aspettare le comunicazioni ufficiali, soprattutto quando l'attesa è quasi giunta al termine.