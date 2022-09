“Sembra uscita da Star Wars”. C’è una moto volante pronta per essere venduta (anche se costerà parecchio) La moto volante è stata presentata al North American Auto Show di Detroit. Il prezzo di partenza ora è fissato a 777.000 euro.

A cura di Valerio Berra

“Mi sento come se avessi letteralmente 15 anni e sono appena uscito da Star Wars dopo essere salito sulla loro moto”. A parlare è Thad Szott, presidente del North American Auto Show che si è tenuto nei giorni scorsi a Detroit. Szott è appena sceso da una hoverbike XTurismo, un modello di moto volante prodotto dalla giapponese Aerwins Technology in grado di volare per 40 minuti e di muoversi fino a 100 km/h. La moto volante presentata a Detroit era dotata di una livrea con tinte neutre ma dal sito dell'azienda si capisce che verranno venduti anche esemplari con colori più appariscenti.

Szott ha fatto una breve prova durante l’evento dedicato ai motori ma è rimasto folgorato da questo veicolo: “Voglio dire, è fantastico! Certo, hai un po' di apprensione, ma ero così eccitato. Ho letteralmente avuto la pelle d'oca e mi sento felice come un bambino”. L’hoverbike funziona con un motore a benzina Kawasaki da 228 cavalli che aziona quattro turbine in grado di staccare il mezzo da terra. Ci sono anche due pattini per discesa e atterraggio: tutte operazioni che possono essere svolte muovendosi solo sull'asse verticale.

REUTERS | Il modello di hoverbike presentato a Detroit

Quanto costa la moto volante

In questo mezzo ai limiti della fantascienza non c’è nulla di economico. Il b al momento è 777.000 dollari. Abbastanza per acquistare tre modelli base di Lamborghini Urus. Aerwins ha spiegato che ha in programma di produrre per il 2025 una moto volante elettrica relativamente economica: sarà venduta a 55.000 dollari.

Nei video promozionali si vede l’hoverbike che si muove a pelo d’acqua attraverso i fiumi che scorrono nei canyon. Affascinante, ma se questi modelli entrassero effettivamente nel mercato bisognerà capire come normarli e quale tipo di patente sarà necessaria per guidarli. Un problema che, a giudicare dal costo e dal numero di modelli a disposizione, non sembra esattamente urgente.