Se odi costruire su Fortnite, questa modalità è per te: si spara e basta Finalmente Fortnite propone una speciale modalità che manda in pensione le costruzioni, una meccanica sicuramente centrale nel gioco base ma che allontana molti giocatori.

A cura di Marco Paretti

I giocatori di Fortnite si dividono in due categorie: chi ama la possibilità di costruire strutture e chi la odia. La meccanica che da sempre ha caratterizzato il cuore del Battle Royale di Epic Games è d'altronde difficile da padroneggiare, tanto che in molti, pur apprezzando gli elementi che caratterizzano quello che ormai è un fenomeno culturale del mondo dei videogiochi, si sono allontanati da questo titolo. Con la nuova stagione è arrivata però una luce di speranza anche per loro: le costruzioni sono sparite e, sebbene presto torneranno nelle playlist classiche, ci sarà una modalità completamente dedicata all'assenza di questa meccanica.

Lo hanno annunciato gli stessi sviluppatori, presentando la modalità "Zero Build" che, come suggerisce il nome, non consentirà ai giocatori di costruire le strutture come nelle partite tradizionali. In breve, quello che sta succedendo nell'attuale stagione resterà sempre disponibile all'interno di questa modalità, anche quando le costruzioni torneranno a fare capolino nel gioco base. Una novità importante per tutta quella fetta di utenza interessata più alla componente sparatutto che alle costruzioni, dove ormai è davvero difficile competere contro i giocatori più esperti.

La modalità Zero Build è disponibile in solo, duo, trio e squadre, consentendo di affrontarla con quanti amici si vuole. Si va ad aggiungere alle innumerevoli modalità che hanno fatto capolino nel gioco nel corso degli ultimi mesi e che hanno generato un'offerta estremamente ampia e rivolta a tutti: se è un po' che non aprite il gioco e non siete interessati alla versione "base" del Battle Royale, vi conviene provare a tornarci per vedere cosa offre ora. Per tutti gli altri, non resta che capire quando le costruzioni torneranno all'interno della modalità classica, che con questa stagione le ha completamente rimosse come parte della storia.