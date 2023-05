Risparmiare sul bucato è in realtà molto semplice: “Così spenderete meno ma lavando meglio” Tra gli elettrodomestici energivori c’è la lavatrice, ma bastano poche accortezze, come smettere di usare l’ammorbidente o appendere i vestiti al sole, per tagliare i prezzi delle bollette.

A volte la soluzione migliore è la più semplice. Con il caro energia si è cercato di risparmiare in ogni modo, staccare le prese dalla corrente, cambiare lampadine, accendere a intermittenza il riscaldamento. Il pole position tra gli elettrodomestici energivori c'è la lavatrice, e a quanto pare il miglior modo per ridurre il costo del bucato è farlo meno. Questo non vuol dire non lavare i vestiti ma semplicemente sviluppare nuove abitudini per i lavaggi più strategici. E quindi con temperature basse, detersivi liquidi, vestiti appesi al sole e ammorbidenti da bandire per sempre si può trovare una soluzione per abbassare il costo finale delle bollette.

Le strategie per risparmiare sul bucato

"In generale, la nostra frequenza di lavaggio è molto superiore a quella richiesta per i servizi igienico-sanitari", ha spiegato al Guardian Georgia McCorkill, docente di moda presso RMIT. Prima cosa da fare è evitare il ricorso compulsivo al cesto della lavanderia. Smettere di lasciare i vestiti nel cesto, o per terra, ammucchiati. Un consiglio di McCorkill è appendere i vestiti vicino a una finestra soleggiata. Funziona soprattutto per i jeans, le camice, le giacche o cappotti. Per quei vestiti lavabili esclusivamente a secco può essere un'ottima soluzione farli arieggiare quotidianamente.

Ma ci sono poi anche quegli indumenti per cui la regola della finestra non vale. Tra questi l'intimo, l'abbigliamento sportivo o le magliette. In questo caso bisogna fare un ragionamento diverso: essere pazienti. Non attaccare la lavatrice al primo turno ma aggiungere i vestiti solo quando si è sicuri che la lavatrice può partire a carico pieno. Se infatti si attiva il lavaggio senza che il cestello sia pieno si usa il doppio della potenza e del detersivo, e anche di energia per lavare i tuoi capi.

Non solo, "controlla la temperatura a cui stai lavando", ha spiegato McCorkill. "Le temperature più elevate costeranno di più", e comunque la lavatrice ha anche delle modalità di lavaggio pensate per risparmiare, "gli eco-cicli sono progettati per utilizzare meno energia e acqua”, spesso durano di più ma riescono a consumare meno. Anche prendersi cura della lavatrice è importante, McCorkill ha anche spiegato che è fondamentale fare attenzione al filtro della lavatrice, è necessario pulirlo e svuotarlo spesso, basta consultare il manuale e seguire le istruzioni.

Come ottimizzare la propria lavatrice

Come sempre la qualità premia. Se la stilista Vivienne Westwood diceva compra meno ma meglio, per gli esperti di risparmio la regola è usa meno detersivo ma di una marca migliore. Matthew Steen, direttore delle revisioni e dei test di Choice, afferma che ridurre l'uso di detersivi è un modo semplice per risparmiare. "Abbiamo scoperto che l'utilizzo di un terzo della quantità raccomandata di detersivo per bucato pulisce ancora efficacemente i vestiti", afferma. Meglio il detersivo liquido, "le cialde sono più costose per lavaggio rispetto a quelle liquide o in polvere e, secondo i nostri test, non funzionano altrettanto bene."

Per McCorkill è fondamentale usare un detergente di buona qualità, "soprattutto se stai cercando di ridurre la quantità che usi". Il prezzo non è indicativo, per scegliere basta consultare i siti specializzati online, e per risparmiare comprare le confezioni più grandi in saldo. Le etichette dei supermercati elencheranno il costo per volume e questa è la cosa migliore da fare in quanto si riduce significativamente per quantità maggiori". Gli esperti sfatano anche il mito degli ammorbidenti, impregnanti, amplificatori di profumo o perline per il bucato. Fronzoli inutili che alzano il prezzo delle bollette, secondo Sten sono "da abbandonare per sempre". Hanno calcolato la spesa scoprendo che "possono aggiungere una spessa enorme pari a 425 euro nella bolletta annuale".

Scontato ma meglio sottolinearlo: stendere al sole. L'asciugatrice è comoda certo, ma consuma energia, e si ottiene lo stesso risultato a costo zero utilizzando gli stendini. Steen ha aggiunto che asciugare un carico di biancheria in un'asciugatrice costa tra 28 centesimi e 1,89 dollari. "Se lo usi tutti i giorni e puoi farne a meno, ti farà risparmiare un sacco di soldi." Anche se non c'è il sole l'alternativa all'asciugatrice esiste. Sten infatti ha spiegato che stendere gli abiti in casa utilizzando un deumidificatore è più conveniente. Anche qui, servirà più tempo, ma salvo emergenze ne vale la pena.