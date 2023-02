Un tiktoker vola da Londra a Milano per una pizza: “Costa meno che prenderla da Domino’s”. Ma è davvero così? Callum Ryan non ha considerato il volo di ritorno e non spiega nemmeno come ha fatto a raggiungere dagli aeroporti il centro della città.

A cura di Elisabetta Rosso

Ma si può davvero volare da Londra a Milano per risparmiare su una pizza? Secondo il tiktoker Callum Ryan, 22 anni, sì. Eppure i conti non tornano. Il ragazzo ha pubblicato un video dove racconta con scontrini alla mano la sua traversata per sedersi in un ristorante milanese e pagare il pasto e il volo. Tutto per un prezzo più basso di una pizza da Domino’s a Londra.

La versione di Callum Ryan è questa. Prima mostra a tutti il menù di Domino’s soffermandosi sul prezzo, una pizza con il salame sopra, la famigerata Pepperoni, costa 19,99 sterline. Poi parte la sfida. Prende un volo molto low cost, che paga 8 sterline, arriva a Milano, usa TikTok "per trovare la pizzeria migliore", come spiega nel video, ed entra nel locale consigliato per mangiare una margherita.

Gli viene offerto il calice di benvenuto, e un antipasto, mangia estasiato la pizza e poi arriva il momento di pagare il conto. Mostra lo scontrino da 15,50 euro e spiega che il proprietario molto gentile gli ha fatto pagare il coperto, 2,50 euro, e la pizza, 8,50 euro. Il resto del prezzo è coperto da una birra. Secondo Callum però le bevande non contano, perché da Domino's sono "un extra opzionale". Quindi per l'esperimento vale solo il costo di pizza e coperto: 11 euro.

Con un sorriso smagliante fa poi il suo calcolo. Converte gli 11 euro in 9,72 sterline (e già con il cambio di oggi la cifra varia ed è più alta di qualche centesimo), somma il volo ed esulta "ce l'abbiamo fatta!, dice. Il totale è 17,72 sterline, “dimostra” così ai suoi follower che è riuscito nella sua impresa, con una pizza a Milano e un volo si possono risparmiare ben 2,27 sterline.

Cosa manca da pagare al conto del Callum Ryan

Tralasciamo il particolare della pizza, quella di Domino’s era con il salame, quella a Milano una semplice margherita (che costa meno di default), Callum Ryan non calcola un particolare fondamentale. Il volo di ritorno. A meno che la pizza meno costosa di Milano lo abbia convinto a restarci per sempre il tiktoker prima o poi dovrà tornare a Londra con un volo a meno di 2,26 sterline per rientrare nel budget.

Ma, se anche avesse voluto dimostrare che una pizza inglese è più costosa di una fuga in Italia con tanto di margherita annessa, i conti non tornano. Magicamente infatti Ryan si è materializzato dai centri agli aeroporti delle rispettive città senza considerare nessun mezzo di trasporto, e, di conseguenza, il costo per raggiungere le diverse zone. Non sapendo dove abita il tiktoker immaginiamo anche che casa sua si trovi vicino al London Stansted Airport, o che grazie a un abbonamento sia riuscito ad arrivarci a costo zero, meno chiaro è come abbia fatto a raggiungere il centro di Milano.

Dal biglietto aereo che mostra con orgoglio si vede che l'aeroporto di arrivo è quello di Bergamo Orio al Serio. ll prezzo del biglietto di Airport Bus per arrivare a Milano centrale è di 10 euro. Su Flixbus varia tra i 9 e i 12, ma siamo anche riusciti a trovare un’offerta per un ticket a soli 5,99 euro. Facciamo come Callum Ryan. Trasformiamo in sterline: 5,37. Sommiamo tutto: 23,09 sterline. Un costo superiore, anche se di poco al costo della originaria pizza di Domino's.

C'è anche da considerare la risposta di Domino's, che nei suoi store offre anche pizze a partire da 7,99 sterline. L'azienda infatti ha risposto a Metro UK: ‘Adoriamo l'ingegnosità di Callum e la sua dedizione a una fetta di roba buona! Sembra che gli sia piaciuto il viaggio, ma se avesse voglia di una pizza bollente senza il fastidio del viaggio, avrebbe dovuto controllare la nostra pagina delle offerte dove una pizza media costa solo 10 sterline su Price Slice."