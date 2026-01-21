Realme presenta P4 Power, lo smartphone con super batteria che dura più di 3 giorni

L’azienda cinese è pronta a lanciare lo smartphone P4 Power, il quale potrà contare su una batteria da 10.001 mAh e la funzione per trasformare il dispositivo in un piccolo power-bank.

Realme, sub-brand del colosso cinese OPPO, ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo smartphone dotato di batteria "titanica" che può durare per giorni e giorni. Con una capacità di 10.001 milliampere-ora (mAh), la novità supera simbolicamente la soglia dei 10.000 mAh, finora riservata quasi esclusivamente ai prototipi o a quei dispositivi progettati per supportare condizioni difficili (rugged device) che però riguardano una nicchia ristretta di utilizzatori. Con il nuovo Realme P4 Power, l'azienda punta invece a introdurre anche nel settore di largo consumo un prodotto in grado di aumentare in modo considerevole l'intervallo di tempo tra una ricarica e l'altra.

Le caratteristiche tecniche

Come annunciato in pompa magna, la batteria da 10.001 mAh sarà ovviamente il cuore del nuovo smartphone di Realme, il cui debutto è atteso a fine gennaio in India, mercato spesso utilizzato come banco di prova per soluzioni destinate poi a un lancio più ampio.

Le specifiche complete, così come i dettagli su disponibilità e mercati europei, verranno comunicati nelle prossime settimane. Sappiamo però che nonostante la capacità fuori scala, lo smartphone manterrà un peso relativamente contenuto, intorno ai 218 grammi. Merito di una tecnologia basata su celle in silicio-carbonio, una soluzione che consente di aumentare la densità energetica senza incidere in modo significativo sulle dimensioni e sullo spessore della batteria (e quindi del dispositivo stesso).

Leggi anche Gli scatti del telefono creato per la fotografia di strada: la prova di Realme GT 8 Pro

Quanto dura la batteria e la funzione power-bank

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, in scenari di utilizzo "leggero", non intensivo, l'autonomia del dispositivo può arrivare fino a tre giorni e mezzo consecutivi, un dato che colloca il dispositivo ben al di sopra della media attuale degli smartphone, spesso fermi a uno o due giorni.

Accanto all’autonomia, il comparto energetico include il supporto alla ricarica rapida e, soprattutto, alla ricarica inversa fino a 27W per trasmettere energia a un altro device. Una potenza sufficiente per utilizzare lo smartphone come un vero power bank portatile, capace di ricaricare in tempi rapidi accessori come auricolari, smartwatch o persino altri telefoni. Secondo Realme, questa caratteristica può ampliare ulteriormente il ventaglio di utilizzi del dispositivo, che di fatto si può trasformare in una riserva di energia sempre disponibile, utile soprattutto in mobilità o durante viaggi prolungati.

Addio all'ansia da batteria scarica

La nuova batteria rappresenta l’evoluzione diretta di un concept phone mostrato lo scorso anno. Secondo l’azienda, il superamento della soglia dei 10.000 mAh non è un semplice esercizio di stile, ma la risposta concreta a un uso ormai costante e prolungato dello smartphone, che da tempo ha smesso di essere solo un telefono per trasformarsi in un vero e proprio mini-computer. Un dispositivo sempre più centrale nella vita quotidiana, utilizzato per lo streaming, la visione di video di lunga durata, la messaggistica e la fruizione continua dei social network.

Al centro dello sviluppo c'è infatti la volontà di ridurre quella che Realme definisce "ansia da batteria scarica", una condizione sempre più diffusa tra gli utenti, tanto che molti altri produttori hanno già avviato un processo di rinnovamento per offrire al mercato dispositivi sempre più "longevi", come lo smartwatch Watch GT 6 di Huawei che può funzionare per ben 21 giorni prima di necessitare di una nuova ricarica. La strada insomma sembra tracciata e probabilmente in un futuro non così lontano potremo contare su device più performanti senza l'ossessione di avere sempre a portata di mano una presa di corrente.