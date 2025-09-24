Tecnologia
video suggerito
video suggerito

Lo smartphone che può mandare messaggi senza rete o Wi-Fi: Xiaomi lancia la serie 15T

Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro sono le ultime novità in casa Xiaomi, il colosso cinese che ora punta a competere con i top di gamma. Con la serie 15T è stata introdotta anche Xiaomi Astral Communication, una modalità di comunicazione offline.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Daniele Polidoro
0 CONDIVISIONI
XIAOMI | Il nuovo Xiaomi 15T Pro
XIAOMI | Il nuovo Xiaomi 15T Pro

Xiaomi ha scelto Monaco di Baviera per presentare la sua nuova gamma flagship, la Serie 15T, composta da due modelli: Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro. Un lancio che segna un salto importante per la linea T. Una linea che cambia un po’ il suo posizionamento: ora ambisce a competere con i top di gamma.

Il colosso cinese, con sede a Pechino, è in una fase di espansione. “Negli ultimi cinque anni abbiamo investito oltre 12 miliardi di euro in ricerca e sviluppo e nei prossimi ne investiremo altri 24. È così che siamo diventati il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale e il numero uno in Europa”, ha spiegato Xu Fei, vicepresidente Xiaomi Group.

In Italia, il brand continua a crescere: secondo i dati Canalys, nel primo semestre 2025 l’azienda cinese ha consolidato il terzo posto nel mercato nazionale con una quota intorno al 15%, dietro a Samsung e Apple, con una penetrazione forte nella fascia medio-alta.

Leggi anche
Con un paio di tocchi ho fatto sparire tutti i turisti dal Duomo di Milano: la prova di Oppo Reno14 5G

I messaggi arrivano senza rete e senza Wi-Fi: cos’è Astral Communication

Con la Serie 15T debutta Xiaomi Astral Communication, una modalità di comunicazione offline che permette di scambiarsi messaggi vocali senza rete cellulare o Wi-Fi: fino a 1,9 km di distanza con il Pro e 1,3 km con la versione standard. Una funzione pensata per escursionisti, viaggiatori e per chi frequenta zone isolate.

Com’è il nuovo sistema operativo HyperOS 3

Dal lato software arriva HyperOS 3, con multitasking migliorato, schermate di blocco personalizzabili, widget ridisegnati e un’integrazione più stretta con l’ecosistema Xiaomi.

Cosa può fare l’intelligenza artificiale dei nuovi Xiaomi 15T

A spiegare meglio il ruolo dell’AI è stato Zahid Sabur, chief engineer di Google: “Gemini non è solo un altro strumento di intelligenza artificiale, ma un vero assistente personale, capace di supportare la scrittura, la pianificazione, il brainstorming e molto altro. Con Gemini Live si passa dalla semplice voce a una conversazione naturale, integrata con le app Xiaomi e con la fotocamera Leica”.

Cosa cambia negli smartphone Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro

Le novità più importanti riguardano il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Leica. La tripla fotocamera è presente su entrambi i modelli, ma è il Pro a introdurre il teleobiettivo Leica 5x Pro, capace di arrivare a uno zoom ottico 5x e a uno zoom digitale fino a 20x.

La fotocamera principale da 50 MP monta lente Summilux, con apertura f/1.7 sul 15T e f/1.62 sul Pro.Qui è integrato anche il nuovo sensore Light Fusion 900, che promette una gamma dinamica di 13,5 EV e prestazioni convincenti anche in condizioni di luce scarsa.

Il display da 6,83 pollici è il più grande mai montato su un modello T, forse addirittura troppo per chi ha le mani piccole: raggiunge i 3200 nit di luminosità di picco, risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 144 Hz per il Pro, 120 Hz per il 15T.

Migliora la batteria. Nella versione Pro arriva a 5.500 mAh. Dai test sembra che si riesca ad arrivare con parecchia carica anche alla fine delle giornate con uso più intenso.

Tecnologia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
A caccia di fossili
“Studiare dinosauri è un sogno, vorrei cercarli in Antartide”: il racconto di Filippo Bertozzo
Il giovane paleontologo italiano spiega a Fanpage.it il "lavoro dei sogni"
Il ricercatore ha appena scoperto e dato il nome a un iguanodonte del Cretaceo
"Perché l'ouranosauro è il mio dinosauro preferito": un amore nato da bambino
Il ruolo di Piero e Alberto Angela nella sua passione: "Jurassic Park mi ha traumatizzato"
Il dinosauro scoperto dal Dr. Bertozzo, Cariocecus bocagei
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tecnologia
api url views