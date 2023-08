Questo è un esoscheletro, è prodotto in Italia e serve per aiutarti a sollevare qualsiasi peso Agade è una startup fondata nel 2020 e nata da un progetto di ricerca del Politecnico di Milano. A novembre comincerà il processo di industralizzazione di AgadeExo, un esoscheletro in grado di aiutare chi lavora nel settore della logistica a sollevare qualsiasi tipo di oggetto.

Di fatto, è un esoscheletro. Stracciate tutti i riferimenti alla fantascienza. Il design e sopratutto la funzione non hanno niente a che fare con le armature di Iron Man o con i mecha, i manga giapponesi basati su robottoni come Gundam. AgadeExo è una struttura di supporto per la movimentazione logistica. Si indossa con due bretelle, si fissa ai polsi, e diventa uno zaino con due supporti per le braccia che permette a chi per lavoro alza pesi tutto il giorno di ridurre l’impatto di tutte queste alzate su spalle, braccia e schiena.

Il Sole 24 Ore è entrato nei laboratori della startup che lo produce a Milano, zona Certosa. Si chiama Agade ed è uno spin-off del Politecnico di Milano, una di quelle aziende che partono dai progetti di ricerca dell’università. Agade è l’acronimo di Anti Gravity Active Device for Exoskeleton. I dipendenti qui lavorano qui sono ingegneri meccanici o biomedici, molti con in tasca una laurea del Politecnico.

Come funziona AgadeExo

I sistemi di esoscheletro pensati per questo tipo di lavori sono di due tipi. In commercio ci sono sia esoscheletri passivi che esoscheletri attivi. Quelli passivi sono azionati da sistemi di molle, poco ingombranti e poco potenti. Quelli attivi invece usano un motore elettrico che per essere attivato ha bisogno di una batteria. Sono più efficienti ma anche più pesanti e soprattutto più ingombranti.

AGADE | Un’applicazione pratica dell’esoscheletro AgadExo

AgadExo combina i due sistemi. Ha un meccanismo di molle che si integra a un motore elettrico di piccole dimensioni. Pesa 5,5 chili e permette di ridurre lo sforzo di sollevamento. Secondo le stime di Agade può ridurre questo sforzo di circa 9 chili sul totale del peso. Il massimo che può movimentare un uomo con un alzata secondo la legge è 25 chili, una donna 20.

Al momento, spiega il Sole 24 Ore, AgadExo non è ancora entrato in commercio. Dopo diversi round di finanziamenti la startup, nata nel 2020, ha cominciato delle sperimentazioni in azienda per raccogliere nuovi dati. La prima produzione in serie degli esoscheletri di AgadExo dovrebbe partire a novembre.