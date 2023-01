Questo è il primo passeggino a guida autonoma: può arrivare fino a 6 km/h La startup Glüxkind ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas un passeggino dotato di motore elettrico, sensori e telecamere. Costerà attorno ai 3.300 dollari e i primi modelli dovrebbero essere disponibili sul mercato già a partire dal 2023.

A cura di Valerio Berra

Un motore elettrico, una buona dose di sensori e qualche videocamera per riconoscere gli ostacoli. La tecnologia dei veicoli a guida autonoma è approdata anche nei passeggini. La start up canadese Glüxkind ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas il suo primo modello di passeggino che si muove senza nessuna spinta esterna.

Il modello di passeggino si chiama Ella e il prezzo di mercato dovrebbe essere attorno ai 3.300 dollari. Per essere precisi si tratta di un passeggino a guida assistita più che a guida autonoma. Stando a quanto spiega Glüxkind non sarebbe esattamente legale in tutti gli Stati abbandonare dei neonati su un passeggino e farli pascolare da soli nei parchi pubblici mentre i genitori si prendono una birra.

Come funziona Ella

L’obiettivo di Glüxkind è quello di rendere più sicuro il trasporto dei neonati. Quando Ella inizia a muoversi in salita o su una strada sterrata è in grado di attivare il suo motore elettrico, creando un effetto di “spinta assistita” esattamente come succede nelle e-bike.

Non solo. Ella ha anche un freno automatico che si attiva quando il passeggino viene lasciato all’improvviso su una discesa o quando le camere installate sul telaio rilevano la presenza di un ostacolo. Il primo modello prodotto da Glüxkind non serve solo per trasportare bambini: ha lo spazio anche per ospitare sei buste della spesa.

I sensori per conciliare il sonno dei bambini

Perché limitarsi a installare un motore elettrico e qualche sensore? Glüxkind ha aggiunto nel suo passeggino anche una serie di strumenti per conciliare meglio il sonno dei neonati. C’è la funzione automatica rock-my-baby che permette di conciliare il sonno del bambino attraverso una serie di oscillazioni e c’è anche un dispositivo per emettere rumori bianchi così da evitare lo stress causato da rumori esterni.

Le caratteristiche tecniche di Ella

Ella ha un peso totale di 13,6 kg e quando entra in funzione la “spinta assistita” può arrivare a una velocità massima di 6,4 km/h. Sulle maniglie ci sono dei sensori che permettono di registrare quando il passeggino viene spinto e quando invece la presa viene lasciata. I primi modelli saranno disponibili tra Stati Uniti e Canada già a partire dal 2023. Nel 2024 invece potrebbe arrivare anche in Europa. Glüxkind è stata fondata da Anne Hunger e Kevin Huang, due ingegneri del Massachusetts Institute of Technology da poco diventati genitori.