Oggi Ferrari lancia Luce, la sua prima supercar completamente elettrica: arriva a 310 km/h

Ferrari si prepara al lancio di Ferrari Luce, il primo modello completamente elettrico prodotto dalla casa di Maranello. Interessante la campagna social: Ferrari ha investito negli ultimi mesi con una larga campagna tra stampa e social.

Lo avrete visto. Vi sarà capitato davanti allo schermo, magari di sfuggita nel feed dell’algoritmo social. Ferrari è pronta a svelare Luce, la sua prima auto completamente elettrica. Il lancio è previsto per le 22:10, direttamente a Maranello. Si potrà seguire tutto in streaming: alle 21:55 partirà una diretta sul canale YouTube di Ferrari per vedere le prime immagini di Ferrari Luce. Ma sarà difficile perderselo. Ferrari ha investito parecchio nella comunicazione di questo nuovo modello, accompagnando il lancio a una campagna social quasi inedita per un brand che si basa su prodotti non esattamente di massa. Anche cercando i modelli più economici da listino, siamo comunque sopra i 200.000 euro.

La nuova dovrebbe costare più di questa soglia, ma poco importa. Negli ultimi mesi Ferrari ha deciso di lanciare l’auto coinvolgendo creator che non si occupano solo di motori, ma anche di design e tecnologia. E l’ha fatto distillando gli annunci un po’ alla volta. Dai primi teaser, alle componenti, passando per gli interni. Tra l’altro il design degli interni di Ferrari Luce è stato disegnato da LoveFrom, lo studio di Jonathan Ive che dal 1997 al 2019 ha ricoperto l’incarico di Chief Design Officer di Apple.

Cosa sappiamo di Ferrari Luce: le caratteristiche della prima elettrica di Maranello

Il progetto di una supercar elettrica viene da lontano. Tesla stessa aveva cominciato la sua produzione proprio da un veicolo pensato per essere una sportiva. La Tesla Roadster è stata commercializzata tra il 2008 e il 2012 ed era modellata sul pianale della Lotus Elise. Solo dopo questo debutto, Tesla ha iniziato a lanciare anche auto con un formato più ridotto. Dopo molti annunci, anche Ferrari entra attivamente nel settore. E questo mentre nel mercato delle auto elettriche, non di lusso, stanno entrando molti brand cinesi. L’anno prossimo dovrebbe arrivare in Europa il brand Xiaomi, per ora noto in Italia solo per l’elettronica di consumo come smartphone, cuffie e smartwatch. In Cina ha scalato molto velocemente le classifiche delle auto elettriche.

Molte delle caratteristiche di Ferrari Luce sono già state annunciate. La potenza del motore dovrebbe essere sui 1.000 cavalli in boost mode sviluppati da quattro motori elettrici. La velocità massima attesa è di 310 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 in 2,5 secondi. Buona l’autonomia che dovrebbe essere di 530 chilometri. Un buon livello ma il più alto per le auto elettriche. Per capirci meglio, Tesla Model X al momento si muove tra i 600 e i 649 km di autonomia.