Perché le auto elettrice diventano sempre più veloci: Xiaomi ora ha una HyperCar

Forse il segnale più evidente è Luce, la prima auto elettrica prodotta da Ferrari. Negli ultimi mesi la casa automobilistica sta distillando piccoli annunci sul nuovo modello. Verrà presentata al pubblico il 25 maggio ma qualche componente è già stato svelato. Gli ultimi sono stati gli interni progettati dagli studi di Jonathan Ive, ex Chief Design Officer di Apple.

Il posizionamento di Ferrari segue quello di altre case automobilistiche che hanno fatturato i loro miliardi con i motori a benzina. Un nuovo modello elettrico, un modello storico trasformato in hybrid o una partecipazione con un’altra azienda specializzata nell’elettrico. Certo, le quote di mercato in Italia dell’auto elettrica non sono ancora alte: a febbraio sono arrivate al 7,9% del totale. Il motivo per essere in questo mercato è un altro.

I dati sono in crescita. Tra febbraio 2025 e febbraio 2026 le auto elettriche immatricolate secondo InsideEVS sono aumentate di oltre l’80%. A guadagnarci però non sono le case europee, basta vedere l’elenco delle auto più vendute. Le prime due sono Leapmotor e BYD, entrambi marchi cinesi. Per la precisione Leapmotor è in Euopa grazie a una joint venture con Stellantis. Ma l’anno prossimo potrebbe arrivare un nuovo marchio: Xiaomi.

La presentazione della HyperCar a Barcellona

In Italia Xiaomi è noto per smartphone e smartwatch. In questi giorni ha presentato i nuovi top di gamma, lo Xiaomi 17 e il cameraphone Xiaomi 17 Ultra. In breve una macchina fotografica con l’hardware di uno smartphone. Lato smartwatch invece lo Xiaomi Watch 5 ha una buona integrazione con Gemini. Alla fine delle sue presentazioni però il brand ha svelato qualcosa di più: la Xiaomi Vision Gran Turismo.

Di fatto è una HyperCar elettrica. Un modello che si mette insieme a quei produttori di lusso che lavorano su pochi modelli fatti praticamente a mano. L’esempio italiano più famoso è Bugatti. Design sagomato partendo dallo studio delle gocce d’acqua nel vento, una cabina di guida progettata per il sistema operativo HyperOS e un fanale posteriore che corre tutto intorno alla linea dell’auto.

Certo, difficile che la vedremo in strada. La Xiaomi Vision Gran Turismo è un modello di HyperCar presentata in collaborazione con il videogioco Gran Turismo per creare concept car virtuali. È comunque una prova di forza, soprattutto per l’Europa. Mostrare un modello di HyperCar come questo vuol dire mostrare i muscoli prima dell’ingresso in nuovo mercato.

Quando Xiaomi arriverà in Europa

Questa estate Xiaomi ha annunciato che arriverà in Europa nel 2027, salvo nuove regolazioni del mercato o dazi per sbarrare le porte. In passaggio deciso per continuare a crescere. Da agosto 2025 a febbraio 2026 il marchio Xiaomi è diventato il primo produttore di auto in Cina. Il modello in testa è il suv elettrico YU7 GT. C'è un dato che rende questa classifica più interessante: la prima auto di Xiaomi è stata presentata solo nel dicembre del 2023. In due anni è diventato il primo produttore in Cina, vedremo in Europa.