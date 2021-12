Queste sono le app più scaricate del 2021: quella al primo posto l’hai installata anche tu Molte conferme, pochi colpi di scena, quasi nessuna novità assoluta: ecco in quale direzione si è mosso il mondo delle app negli ultimi 12 mesi.

A cura di Lorenzo Longhitano

In chiusura dell'anno il mondo della tecnologia non poteva non tracciare un bilancio su uno dei suoi settori più in fermento, ovvero quello delle app; l'economia che ruota attorno a queste realtà in effetti muove miliardi, contribuisce a plasmare reti sociali globali e dà vita a servizi, giochi e prodotti di intrattenimento utilizzati da centinaia di milioni di persone. Per capire in quale direzione si è mosso il settore negli ultimi 365 giorni la società di analisi Apptopia ha pubblicato un rapporto sulle app più scaricate del 2021.

Le app più gettonate

Com'era facile immaginare, la top 10 generale e globale include solo app celebri, con una presenza preponderante del gruppo Meta ma con Instagram ormai in grado di scalzare il social network principale Facebook. Da segnalare anche la presenza in classifica dell'app di messaggistica istantanea Telegram, proprio sotto a WhatsApp; dell'app per le videoconferenze Zoom a segnalare un ritorno alla normalità pre-Covid ancora lontano; l'app per l'editing video CapCut e TikTok in prima posizione. La piattaforma di condivisione di origine cinese è stata la protagonista assoluta dei download su Play Store e App Store in tutto il mondo, con ben 656 milioni di download.

I giochi più scaricati

Quella dei giochi è una delle categorie analizzate a parte per via dell'attenzione che esercita sugli utenti e del denaro che riesce a muovere sotto forma di acquisti in-app e di inserzioni pubblicitarie. Anche in questo caso in classifica appaiono sostanzialmente fenomeni già noti – a partire dal decimo posto di Candy Crush Saga fino a risalire con Among Us al quinto posto, con Roblox al secondo e con l'immortale Subway Surfers in prima posizione con 191 milioni di download.

I video e lo streaming in diretta

Altra categoria capace di catalizzare più di un miliardo di download complessivi è quella delle app di intrattenimento, costituita da piattaforme di streaming di ogni tipo. Qui a dominare è Netflix con 173 milioni di download, seguita da YouTube con 166 milioni. Le altre piattaforme di streaming più note seguono a ruota: Disney+ al quarto posto ha superato Amazon Prime Video che staziona al quinto; più distaccate figurano YouTube Kids e Twitch.