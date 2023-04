Questa fotografia ha vinto un concorso con un trucco: è stata creata dall’intelligenza artificiale L’immagine è stata costruita con l’intelligenza artificiale dall’artista tedesco Boris Eldagsen e ha vinto i Sony World Photography Awards. L’uomo però ha scelto di rifiutare il premio: era solo una provocazione.

Ci sono due donne, di due generazioni diverse. Quella davanti è avvolta da un vestito chiaro, quella dietro invece ne indossa uno scuro. I colori non sono definiti, visto che la foto è in bianco e nero. Sembra anche rovinata, come quelle vecchie foto che si trovano sul fondo dei cassetti nelle case delle persone anziane. L’autore, almeno dichiarato, è il tedesco Boris Eldagsen. La foto ha avuto anche un discreto successo, visto che è riuscita a vincere i Sony World Photography Awards, uno dei premi più importanti nel settore. Peccato che a scattarla non è stato un fotografo ma un software di intelligenza artificiale.

Una volta vinto il premio, categoria Open, Eldagsen ha svelato tutto sulla sua pagina Facebook. Ha spiegato che tutta la sua partecipazione al premio era motivata da una sola domanda: è possibile che l’intelligenza artificiale inganni anche i giudici di un concorso fotografico? Eldagsen ha avuto la sua risposta e ha commentato:

“Il mondo della fotografia ha bisogno di una discussione aperta su cosa vogliamo considerare la fotografia e cosa no. L'ombrello della fotografia è abbastanza grande da invitare le immagini generate dall’intelligenza artificiale a entrare o sarebbe un errore? Con il mio rifiuto del premio spero di accelerare questo dibattito”.

L’intelligenza artificiale è sempre più difficile da smascherare

Non è la prima volta che una foto creata dall’intelligenza artificiale viene scambiata per vera. Era già successo per un concorso di pittura ma soprattutto era già successe per tutti i casi di fake news che si sono verificati nelle ultime settimane. Forse l’immagine diventata il simbolo di questo problema è Papa Francesco che indossa un cappotto Moncler. Un’immagine diventata virale nel giro di poche ore, prima di capire che si trattava solo di un ottimo lavoro di Midjourney.