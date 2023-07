Quanto guadagna un influencer in Italia per ogni post sui social Ci sono tanti fattori che definiscono il guadagno dei creator. C’è il tipo di campagna, il contenuto che viene richiesto, i benefit e i regali. Ma ci sono due cose che sono più importanti di tutte: il numero di follower e l’engagement rate, quel valore che definisce quanto ogni influencer riesce a coinvolgere la sua community.

A cura di Valerio Berra

Contratti di riservatezza, condizioni dovute al tipo di contenuti, accordi che prevedono anche regali e viaggi. I guadagni dei creator in Italia sono soggetti a una lunga serie di variabili che nel corso del tempo hanno coperto tutta questa economia da un velo di mistero. Anche per il fisco. Non a caso uno degli obiettivi principali di Assoinfluencer, la prima associazione di categoria del settore, è proprio quello di definire meglio tutte le norme che regolano questi contratti.

Intanto l'agenzia di marketing DeRev ha pubblicato una tabella dei compensi che in media vengono percepiti dai creator in base alla loro community di riferimento. I dati variano parecchio, a seconda della piattaforma utilizzata e soprattutto dell’Engagement Rate, quel dato che definisce il tasso di coinvolgimento degli utenti nelle attività del creator. Visto che i social sono diffusi in Italia da oltre dieci anni spesso può capitare che alcuni creator guadagnino molti follower in una fase iniziale ma con il tempo le loro community comincino a disperdersi.

Quanto guadagnano gli influencer in Italia su Instagram

Tra 5.000 e 10.000 follower: 100-300 euro a post e 50-100 euro a story

a post e a story Tra 10.000 e 50.000 follower: 300-850 euro a post e 100-250 euro a story

a post e a story Tra 50.000 e 300.000 follower: 850-4.000 euro a post e 250-1.500 euro a story

a post e a story Tra 300.000 e 1 milione follower: 4.000-8.000 euro a post e 1.500-3.000 euro a story

a post e a story Tra 1 milioni e 5 milioni follower: 8.000-20.000 euro a post e 3.000-7.5000 euro a story

a post e a story Oltre 5 milioni di follower: 20.000-75.000 euro a post e 7.500-30.000 euro a story

Quanto guadagnano gli influencer in Italia su TikTok