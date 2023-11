Quando esce Spotify Wrapped 2023: la data possibile Nel 2022 l’app Spotify ha deciso di rendere disponibile la funzione Wrapped il 30 novembre. Guardando anche le edizioni passate, il prossimo Wrapped dovrebbe uscire fra fine novembre e inizio dicembre. Oltre a una panoramica sugli ascolti, questa funzione offre anche una serie di grafiche personalizzate con i brani e gli artisti più seguiti dagli utenti.

Nelle nostre volubili abitudini digitali, Spotify Wrapped continua a resistere. Verso la fine dell’anno, di solito nei primi giorni di dicembre, Spotify pubblica una serie di card apposta sui nostri gusti musicali. Dovrebbe essere così anche quest'anno, come vedremo la data più probabile per l'uscita di Wrapped è fissata tra fine novembre e inizio dicembre. Basterà accettare una notifica inviata dall’app per vedere subito a una serie di contenuti che mettono insieme i dati dei nostri ascolti. Si parte da quelli classici, come gli artisti o le canzoni più ascoltati. Ma Spotify spesso inserisce qualche curiosità in più.

Nei Wrapped degli anni passati abbiamo visto anche copertine di magazine create apposta per i nostri gusti musicali e analisi che ci identificano in una particolare tipologia di ascoltatori. Nel 2022 in base ai nostri ascolti ci veniva indicata una personalità musicale. Si poteva andare da Replayer a Specialist, passando per Adventurer e Fanclubber. Ma quando arriverà Spotify Wrapper nel 2023?

La data di uscita di Spotify Wrapper

Se volete sistemare qualche statistica nei vostri ascolti vi conviene farlo adesso. Per l’uscita della prossima edizione di Spotify Wrapped non dovrebbero mancare più di dieci giorni. Basta guardare le date d’uscita degli anni passati. Nel 2022 Spotify Wrapped è stato lanciato il 30 novembre. Nel 2021 è uscito il 1° dicembre. Nel 2020 è arrivato invece il 2 dicembre. Certo, Spotify potrebbe anche decidere di sparigliare le carte e scegliere un altro periodo in cui pubblicare Wrapped ma se dovessimo azzardare una previsione tra il 28 e il 5 dicembre dovreste poter condividere le vostre slide su Instagram.

I primi indizi su Spotify Wrapped 2023

Spotify ha già iniziato a gettare qualche indizio. La piattaforma ha già pubblicato la pagina web per lo Spotify Wrapped del 2023. Dentro non c’è molto. La grafica è neutra e l’unica comunicazione è: “Gli artisti che hai amato di più. I brani e i podcast che hai ascoltato a rotazione. E molto altro. Continua ad ascoltare, ti avviseremo quando il riassunto del tuo anno su Spotify sarà pronto”. Se volete arrivare pronti alla notifica che vi permetterà di accedere a Spotify Wrapped 2023 l’unica operazione che potete fare al momento è aggiornare l’app. Nel frattempo Spotify vi suggerisce di ascoltare le canzoni che hanno dominato la classifica di Spotify Wrapped nel 2022. La più ascoltata? As It Was di Harry Styles.