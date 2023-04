Quali sono gli attori di Mare Fuori che hanno guadagnato più follower La serie Mare Fuori ha cominciato ad acquisire popolarità dopo la pubblicazione delle prime due stagioni su Netflix avvenuta nel giugno del 2022. Dopo l’arrivo della terza stagione su Raiplay è esplosa e con lei anche i profili Instagram dei suoi attori.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mare Fuori 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima stagione è andata in onda nel 2020. La seconda nel 2021. Ma in tutto questo tempo è difficile che abbiate sentito parlare di Mare Fuori o che almeno lo abbiate sentito nominare con la stessa intensità degli ultimi mesi. Poi il 10 giugno del 2022 il cambio di passo. Dopo RaiPlay, le prime due stagioni vengono pubblicate su Netflix, sui social una rete variegata di creator comincia a parlarne e le puntate invadono le classifiche. Il resto lo sappiamo. È stata pubblicata, su Raiplay, la terza stagione e la serie è diventata un fenomeno di culto.

Il percorso che ha portato al successo della serie si può leggere anche dai dati dei profili Instagram dei suoi protagonisti. Oggi gli attori che hanno impersonato i personaggi principali possono contare su una base da centinaia di migliaia di follower. Sul portale Not Just Analytics è possibile vedere l’andamento dei loro profili negli ultimi anni. Nella maggior parte dei casi siamo davanti a una scala fatta da tre gradini diversi. Un primo, minuscolo, quando è uscita la prima stagione. Uno più consistente quando è uscita la seconda stagione e poi un altro, enorme, quando è arrivata la terza stagione.

In questo andamento ci sono ovviamente delle varianti. Lo schema che lega l’aumento dei follower all’uscita delle stagioni è valido nella maggior parte dei casi perché gli attori sono tutti molto giovani, tendenzialmente alla prima esperienza su una piattaforma nazionale e soprattutto hanno partecipato a tutte e tre le stagioni della serie. Ci sono casi però in cui i grafici sono diversi, come quello di Maria Esposito, l’attrice che interpreta Rosa Ricci. È arrivata sul set di Mare Fuori solo con la seconda stagione e per questo il suo grafico non è lineare. Il suo personaggio poi ha acquisito davvero popolarità con la terza stagione.

Leggi anche Mare Fuori 3, a Napoli spopolano le uova di Pasqua dedicate alla fiction

Chi ha vinto la classifica di Instagram

Per decretare un podio possiamo basarci su due dati differenti. Da una parte c’è la strada più facile: prendere in considerazione il numero dei follower. Qui la gara per il primo posto è combattuta. Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo si combattono in vetta entrambi con 1,4 milioni di follower. Guardando meglio i dati però Matteo Paolillo vince il confronto con 1,451 milioni. Terzo posto per Giacomo Giorgio, l’attore che interpreta Ciro ha conquistato durante la serie 1,3 milioni di follower. Un ottimo risultato, visto che il suo personaggio (per ora) compare solo nella prima stagione, con giusto dei flashback in quelle successive.

L'altro dato che si può prendere in considerazione è invece l’Engagement Rate (ER), la media di like e commenti degli ultimi 12 post (ad esclusione del più recente) diviso il numero totale dei follower. È un dato che aiuta a capire quanto un profilo riesce a creare interazioni con gli utenti. Tra i dieci profili con più follower degli attori di Mare Fuori l’ER più alto è quello di Massimiliano Caiazzo: riesce ad arrivare al 25,39%. Secondo posto per Maria Esposito con il 23,06%. Terzo posto per Matteo Paolillo: 17,32%.

I dati di Matteo Paolillo: 1,4 milioni di follower

I dati di Massimiliano Caiazzo: 1,4 milioni di follower

I dati di Giacomo Giorgio: 1,3 milioni di follower

I dati di Maria Esposito: 1 milione di follower

I dati di Nicolas Maupas: 1 milione di follower