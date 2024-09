video suggerito

Qual è la migliore rete mobile in Italia per connettersi a internet: la classifica di Altroconsumo Nella ricerca di Altroconsumo vengono analizzate tutte le reti mobili che operano in Italia. Oltre alla qualità della rete vengono misurati anche alcuni dati specifici come la velocità di upload e download.

A cura di Valerio Berra

Altroconsumo ha pubblicato la classifica aggiornata al 2024 delle reti mobili in Italia. Certo, come abbiamo raccontato con una vecchia ricevuta il mercato della telefonia è cambiato molto negli anni e i servizi si sono molto omologati. Secondo i dati emersi nella ricerca di Altroconsumo è chiaro però che ci sono delle reti più performanti di altri. I dati sono stati raccolti con l’app CheBanda e sono interessanti soprattutto per capire la rete 5G.

Gli operatori presi in considerazione per questa indagine sono stati Vodafone, Wind Tre, Tim, Fastweb e Iliad. Nella classifica della qualità generale della rete vince Vodafone. È il primo posto, anche con un netto distacco dalle altre: al secondo posto troviamo Tim, al terzo Fastweb e poi ancora Wind Tre e Iliad. Certo, la classifica non tiene conto di tutti gli operatori virtuali che però spesso si appoggiano proprio a queste reti per la comunicazione.

Le analisi sulla velocità del 5G

Secondo Altroconsumo la percentuale di utenti che ogni giorno si collegano alla rete 5G in Italia si muove attorno al 20%. Una porzione significativa, visto che solo pochi anni fa non superava mai il 5%. La qualità della rete in questo caso è stata misurata partendo da due criteri: upload e download. Con l’upload si misura la capacità di inviare dati nella rete, con il download esattamente il contrario: la capacità di scaricarli. I livelli di upload sono praticamente gli stessi per tutti le reti. Variano dagli 11,4 Mbps (Megabit per secondo) ai 24,3 Mbps. Quelli di download invece cambiano parecchio. Secondo questo parametro la rete migliore è Vodafone: 193,4 Mbps in download. Tim al secondo posto ma con 125,4 Mbps. Poi ci sono Fastweb con 101,6 Mbps, Wind Tre con 76,1 Mbps e poi Iliad con 65,9 Mbps. I dati sono stati collezionati con una serie di test condotti da 11.641 utenti.