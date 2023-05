Pubblicati i file segreti di un gruppo di medici: spacciavano teorie conservatrici come scienza Un gruppo conservatore chiamato il College of Pediatric lavora nel sottobosco di internet per veicolare dottrine senza nessuna validità scientifica. Ora i suoi documenti interni sono stati tutti pubblicati in rete.

A cura di Elisabetta Rosso

File che spiegano come curare i transgender, fascicoli che elencano i pericoli del matrimonio omosessuale e vademecum per insegnare ai bambini la “purezza sessuale”. Tutto ammantato da una patina pseudoscientifica. Sono emersi per sbaglio, sul web, i documenti di una setta conservatrice di medici che spacciano per scienza teorie discriminatorie costruite sui principi cattolici. Il gruppo si chiama American College of Pediatric e da anni lavora nel sottobosco di internet costruendo teorie aberranti su sesso, procreazione e genere. Cercano di intercettare giovani donne incinte per impedire l’aborto, incoraggiare le scuole a trattare i ragazzi LGBTQ+ come persone affette da disturbi mentali e distribuire guide scritte ai genitori per indottrinare i più giovani.

I documenti trapelati sul web

Come spiega Wired sono oltre 10.000 i documenti trapelati che mettono a nudo l’American College of Pediatric. Contengono dati sensibili, elenchi dei membri, scambi di mail, tesi, fascicoli e file fiscali. Il materiale per anni è stato diffuso con l'obiettivo di introdurre nel tessuto sociale teorie conservatrici e farle diventare mainstream. La fuga di notizie include anche volumi scritti per per parlare di sesso e genere, pensati soprattutto per pediatri e genitori, ma anche risme di materiale pubblicitario da diffondere nelle scuole pubbliche.

Ci sono poi i registri con i dati anagrafici e l'elenco degli iscritti, ma anche di chi è entrato in contatto con l'associazione, l'ha sostenuta economicamente o ha collaborato per realizzare studi e ricerche. I membri sono quasi tutti uomini bianchi che hanno più di 50 anni. Nella primavera del 2022, il College of Pediatric contava 700 membri. Tra questi sembra esserci anche un ex commissario del Dipartimento dei servizi sanitari statali del Texas. Il Google Drive con tutti i documenti è stato messo offline quando Wired ha contattato l'American College of Pediatricians che però non ha voluto rilasciare commenti.

Le teorie del College of Pediatric

L’obiettivo del gruppo è “Riportare l'America a un'epoca in cui le leggi e i costumi sociali intorno alla famiglia erano perfettamente in linea con credenze cristiane evangeliche”, come riporta Wired. Per farlo il College of Pediatric ha scritto fascicoli destinati alle scuole e alle famiglie. Dentro ci sono le “ricerche scientifiche” che dimostrano per esempio come i giovani trasgender possono essere curati e spiegano anche come il loro disturbo mentale sia contagioso e possa indurre i compagni e gli amici ad adottare comportamenti simili.

Ci sono anche studi che accusano gli anime giapponesi a fare il “lavaggio del cervello” ai ragazzi che cominciano ad assumere atteggiamenti femminili. Il College of Pediatric ha anche stilato una lista di strategie educative per avvicinare i bambini al sesso e instillare sin dall’infanzia la fobia dei rapporti omosessuali, considerati non solo contronatura, ma anche pericolosi e immorali. Tutto questo è possibile leggerlo nelle guide sui i principi cristiani che i genitori possono acquistare online. Un altro documento invece mostra come avvicinare le minorenni incinta per convincerle a non abortire. Non solo, spiegano anche che la pratica oltre a uccidere il bambino è anche pericolosa per la madre.