Come funzionano i nuovi Canali Instagram, a partire dal “Gruppettino Segretino” di Fedez Instagram ha lanciato una nuova funzione. Con i Canali è possibile entrare in gruppi verticali dove i messaggi vengono pubblicati solo dai creator o dai loro moderatori.

A cura di Valerio Berra

Le prime notifiche sono arrivate la mattina di giovedì 8 giugno. Mentre WhatsApp lanciava ufficialmente la nuova funzione Canali, anche Instagram ha lanciato qualcosa di nuovo. Il social del gruppo Meta ha aperto una funzione praticamente identica: stesso nome e stesse funzioni. I Canali di Instagram sembrano essere la copia di quelli su WhatsApp. Sono canali in cui scrive solo l’amministratore, colui che apre il canale, e i moderatori scelti dall’amministratore. Si può mandare un po’ di tutto, dai normali messaggi di testo alle foto passando per i vocali. Gli utenti invece possono solo rispondere con delle reaction. Non sono consentiti i commenti. Per iscriversi a un canale si può cercare il link sul profilo che lo ha aperto oppure utilizzare un link di invito.

A cosa serve la funziona Canali su Instagram

La nuova funzione di Instagram sembra avere più obiettivi. Il primo è quello di creare uno spazio in cui fornire informazioni verticali su un tema o su un creator. In futuro possiamo aspettarci che questa funziona prenda piede nelle community interessate a un argomento che si sono radunate attorno a una pagina Instagram. Il secondo è quello di permettere ai creator di avere un rapporto più stretto con la loro community, sfruttando questi canali per pubblicare anteprime o contenuti esclusivi.

Rispetto alle story infatti hanno il vantaggio di essere più settoriali e soprattutto lasciano tutti i messaggi nello storico. Un modo abbastanza comodo per i creator di pubblicare contenuti improvvisati senza aver paura di sporcare troppo il Grid. Certo. Bisogna capire quanto gli utenti siano disposti ad avere una nuova notifica da gestire sul loro smartphone.

Il “Gruppettino Segretino” di Fedez

Uno dei primi profili che hanno aperto un Canale in Italia è Fedez, che ha lanciato un canale chiamato “Gruppettino Segretino”. Anche se collegati a un profilo Instagram, i canali possono essere chiamati con un nome diverso. Qui Fedex ha prima messo come moderatori J-Ax, Annalisia e Chiara Ferragni e poi ha pubblicato una serie di contenuti per promuovere il loro nuovo singolo. Curioso anche un esperimento in cui è stata scelta un'utente che per qualche ora ha potuto scrivere alla comunnity come fosse una moderatrice. Da quasi 15 milioni di follower, per adesso 400.000 hanno scelto di iscriversi al canale.