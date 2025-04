Potremo scrivere messaggi in qualsiasi lingua: come funziona il traduttore automatico su WhatsApp

video suggerito

Potremo parlare qualsiasi lingua su WhatsApp. La traduzione automatica dei messaggi è entrata in fase avanzata di sviluppo. Con l’ultima versione beta dell’app per Android (2.25.12.25), diversi utenti hanno segnalato la comparsa di una nuova opzione chiamata “Traduci” nelle impostazioni delle chat, che permetterà di tradurre qualsiasi messaggio su chat singole, gruppi o canali WhatsApp.

L'opzione era già stata annunciata a fine 2024, ora è in fase di sviluppo. Come ha spiegato WabetaInfo: "Questo aggiornamento introdurrà funzionalità di traduzione avanzate, consentendo agli utenti di tradurre facilmente i contenuti all'interno delle loro chat e dei loro canali, mantenendo privacy e sicurezza."

Come funziona la traduzione dei messaggi su WhatsApp

Al momento per tradurre un messaggio è necessario usare live translate di Google oppure copiare e incollare il testo su app come Reverso o Google translate. Con la traduzione automatica WhatsApp sarà in grado di rilevare automaticamente la lingua dei messaggi e tradurli. Come ha spiegato WaBetaInfo: "La funzione renderà il processo di traduzione più fluido, consentendo agli utenti di comunicare più facilmente".

Una volta attivata la funzione, sarà possibile scaricare dall’app uno dei pacchetti linguistici disponibili, compreso un modulo per il rilevamento automatico della lingua. Il sistema offre due modalità di utilizzo:

automatica , impostando una lingua di partenza per una chat specifica;

, impostando una lingua di partenza per una chat specifica; manuale, tramite traduzione dei singoli messaggi dal menu contestuale.

Quando arriverà la nuova funzione

Le traduzioni avverranno localmente sul dispositivo, quindi per tradurre i messaggi nessun dato verrà inviato a server esterni. In questo modo WhatsApp tutela la privacy degli utenti, i messaggi rimangono infatti protetti dalla crittografia end-to-end.

La funzione è disattivata di default e può essere abilitata singolarmente per ogni chat, lasciando così all’utente il pieno controllo sull’esperienza di traduzione. Non solo. Tutti i pacchetti di lingua potranno essere eliminati in qualsiasi momento,"se gli utenti avranno bisogno di tradurre messaggi in altre lingue in futuro, potranno semplicemente scaricare di nuovo il pacchetto di lingua necessario", ha spiegato WabetaInfo.

Il rollout sarà graduale. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali sui tempi di rilascio per la versione stabile dell’app. L’integrazione di un sistema di traduzione rappresenta però un passo avanti per facilitare la comunicazione su WhatsApp.