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Playstation Network down oggi 24 luglio: problemi con la piattaforma, i server non sono accessibili

Intorno all’una di oggi, venerdì 24 luglio, Playstation Network ha smesso di funzionare. Migliaia di utenti in Italia e nel mondo lamentano problemi di connessione e molti non riescono nemmeno ad accedere ai server. Disservizi anche per l’app.