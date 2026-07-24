Playstation Network down oggi 24 luglio: problemi con la piattaforma, i server non sono accessibili
Playstation Network (PSN) ha smesso di funzionare. Intorno all'una del pomeriggio di oggi venerdì 24 luglio, la piattaforma dedicata al mondo Playstation per fare acquisti e giocare online non risponde più. Gli utenti non riescono ad accedere al servizio né a comunicare con gli altri giocatori. Il sito Downdetector ha rilevato subito un'impennata di segnalazioni. A pochi minuti dall'inizio del disservizio erano già oltre 2000. Il problema non sembra però riguardare solo i server italiani: su Reddit centinaia di giocatori in tutto il mondo stanno protestando per i medesimi motivi.
Su Downdetector per il momento il 51% delle segnalazioni lamenta problemi di connessione, mentre il 41% degli utenti non riesce proprio ad accedere al servizio. La schermata di Playstation Network non si carica e spesso segnala un errore WS-116414-7. legato a difficoltà di connessione. I disservizi riguardano anche l'app.
Per il momento Sony non ha comunicato le cause del disservizio, né quando i server verranno ripristinati.