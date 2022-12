Perché i deputati degli Stati Uniti non potranno avere TikTok sui loro smartphone Il social viene considerato pericoloso perché la gestione dei dati non è ritenuto adeguata: secondo il governo potrebbe essere un’arma della Cina per spiare gli utenti.

A cura di Elisabetta Rosso

TikTok è stato bandito anche per i membri della Camera degli Stati Uniti. Ormai l’effetto domino è stato innescato. Prima i funzionari del governo, poi le amministrazioni locali, insomma il piano per sradicare il social nel Paese sta già dando i suoi risultati. A scaldare i pistoni c’è la grande paura che TikTok sia un’arma della Cina per spiare gli americani.

La direttiva è stata emessa da Catherine L. Szpindor, l'ufficiale amministrativo a capo della Camera, e vieta anche il download di TikTok sui dispositivi forniti in futuro. Al momento rimane escluso il Senato, ma potrebbe essere solo una questione di tempo.

Il social per spiare gli Stati Uniti

Secondo l'Office of Cybersecurity del CAO, TikTok rappresenta un "rischio elevato per gli utenti", perché la società, ByteDance, non è trasparente sulla gestione dei dati. "Il personale NON è autorizzato a scaricare l'app TikTok su nessun dispositivo mobile domestico", spiega il promemoria. "Se hai l'app TikTok sul tuo dispositivo verrai contattato per rimuoverla."

Il 23 dicembre, un'indagine interna ha scoperto che diversi dipendenti di ByteDance avevano avuto accesso ai dati di alcuni giornalisti statunitensi. ​​Forbes ha spiegato che tre dei suoi dipendenti sono stati rintracciati: Emily Baker-White, Katharine Schwab e Richard Nieva, tutti lavorvano per BuzzFeed fino all'inizio dell’estate. Il Financial Times invece ha dichiarato che le informazioni sull'app della sua giornalista, Cristina Criddle, sono state violate.

La caccia a TikTok

La direttiva è solo l’ultimo provvedimento di un lungo braccio di ferro tra TikTok e gli Stati Uniti. Il social infatti è già stato vietato sui dispositivi del governo delle amministrazioni locali in 19 Stati e sui dispositivi rilasciati ai dipendenti delle agenzie nel ramo esecutivo. Il 14 dicembre, infatti, il Senato ha approvato un disegno di legge, il No TikTok on Government Devices Act per impedire ai dipendenti federali di utilizzare il social.

Diverse agenzie federali, come i dipartimenti della Difesa, della Sicurezza interna, e dello Stato, hanno già bandito TikTok dai dispositivi di proprietà del governo. "È un grave rischio per la sicurezza degli Stati Uniti e non ha posto sui dispositivi governativi", ha spiegato il senatore Josh Hawley, promotore del disegno di legge per rimuovere il social in terra statunitense. Schierato al suo fianco, Marco Rubio, ha spiegato che il social potrebbe diventare uno strumento pericoloso nelle mani del Partito Comunista Cinese, capace di monitorare e influenzare gli americani.

Non solo, il disegno di legge approvato dal Congresso vieta TikTok anche sugli smartphone distribuiti alle forze dell'ordine, e al personale che si occupa di sicurezza nazionale.

Cosa ne pensa ByteDance

TikTok ha promesso di "affrontare in modo significativo eventuali problemi di sicurezza che sono stati sollevati sia a livello federale sia statale" dopo l'approvazione del disegno di legge da parte del Congresso. Brooke Oberwetter, portavoce di TikTok, ha dichiarato al Wall Street Journal che la mossa non è una soluzione, ma un attacco politico.

La società ha infatti aggiunto: "Siamo delusi dal fatto che così tanti stati stiano saltando sul carro politico per attuare politiche basate su falsità infondate su TikTok che non faranno nulla per promuovere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".