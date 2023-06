Perché Amazon ha bloccato le recensioni del crontroller Logitech usato dal sottomarino Titan Il controller prodotto da Logitech è stato investito da quello che si definisce “review bombing”. Gli utenti hanno usato lo spazio dedicato ai commenti per fare dark humor sulla vicenda del sottomarino Titan.

A cura di Valerio Berra

Tutta la storia del Titan è stata già divorata dalle dinamiche dei social. La morte violenta di cinque persone in un sottomarino che è imploso a 3.800 metri di profondità è diventata nel giro di un paio di giorni materia di meme, minigame e rivendicazioni sociali. Su TikTok sono stati già avvistati adesivi per auto con foto del Titan e scritta “Fuck Rich People”. Il protagonista di questo filone di meme che ignora ogni lato umano di una tragedia del genere è il gamepad della Logitech modello F710, lo stesso utilizzato per guidare il sottomarino Titan. Tanto che questo controller è stato anche al centro di una fake news abbastanza virale.

Le pagine di Amazon dove viene venduto sono state sommerse da finte recensioni. Non è difficile immaginare il tema. Nessuno si è preso davvero la briga di provare e recensire questo vecchio controller Logitech, si sono tutti fermati a fare qualche battuta intrisa di dark humor: “Dopo i 3.000 metri perde la connessione”, “Impossibile sbloccare il trucco per l’ossigeno infinito” o ancora “Non esagerate altrimenti implode”. Tutti i commenti che Amazon ora ha deciso di bloccare.

Cosa si legge nei commenti sul Logitech F710

Scorrendo i commenti che si leggono sotto il controller si può capire che qualcosa non funziona. Non c’è nessun riferimento al Titan. La valanga di commenti e recensioni è sparita e le uniche cose che rimangon sono le considerazioni molto tecniche sull’usabilità del controller. C’è stato, chiaramente, un gran lavoro di censura. Solo qualche commento ogni tanto riesce a sfuggire dai filtri inseriti dalla piattaforma. Nella versione statunitense di Amazon sopravvive un commento in cui un utente scrive solo: “Non male per un vecchio modello”. Il video che allega come dimostrazione tecnica però è quello di un videogioco con protagonista un sottomarino che dopo pochi secondi esplode.

AMAZON | Una delle recensioni del Logitech F710

Il black humor di Jakidale

Ovviamente il Logitech F710, spesso impropriamente definito joystick, è diventato anche materiale per video pubblicati dai creator. Uno di questi è l’italiano Jacopo D’Alesio, al web Jakidale. Il 26 giugno ha pubblicato su uno dei suoi canali YouTube una recensione dove si prodiga in riferimenti mal celati sul Titan. Idea non di ottimo gusto. “Classico gamepad con tutti i tasti normali che sopportano una certa pressione”, “Tasto vibrazione che garantisce un realismo per combattimenti, spari, implosioni”. E poi ancora, battute e prove in cui il gamepad viene usato per videogiochi in cui si pilotano sottomarini. E ancora non è chiaro perché sui social tutto, ma proprio tutto, debba sempre diventare un meme.