Il gamepad Logitech è sopravvissuto all’implosione del Titan? Cosa sappiamo della foto virale Su TikTok e Twitter si sta diffondendo la foto di un “joysticke della Logitech” incastonato in un fondale oceanico. Tecnicamente è un gamepad ma non è questo il dato fondamentale: la foto risale al 2015 e molto probabilmente è stata modificata per inserire una manciata di pixel che assomigliano allo stesso strumento con cui veniva controllato il Titan.

A cura di Valerio Berra

Nell’implosione del sottomarino Titan sono morte cinque persone. Dalle analisi dei video che mostrano il Titan e forse dei rottami si potrà capire quali sono stati i problemi di sicurezza che hanno provocato il collasso di tutta la struttura. Intanto però sui social si è sviluppato tutto un filone di dark humor legato al Titan e alla fine dei suoi passeggeri, come da copione. Una parte di questi contenuti è legata a un particolare del Titan: il gamepad della Logitech utilizzato per muovere il sottomarino. Un elemento del Titan che secondo alcune immagini diventate virali sarebbe l’unico sopravvissuto dell’incidente che ha distrutto il sottomarino.

Diversi account TikTok hanno pubblicato l’immagine di un fondale sabbioso in cui si può vedere un gamepad incassato nella sabbia. I video sono diventati virali abbastanza in fretta. Quello pubblicato dall'account justjay.ong ha totalizzato 4,5 milioni o oltre 770.000 like. Ma i video che riprendono la foto sono parecchi, con anche qualcuno che ironizza sul fatto che adesso l’azienda vedrà salire verso l’alto tutti i dati delle vendite. Eppure, già dalla foto, si può capire che c’è qualcosa che non funziona.

L’immagine del fondale marino in cui si trova il controller della Logitech che serviva per guidare il Titan è semplicemente finta. Si tratta di un’elaborazione grafica fatta a partire da un altra immagine. Nel 2020 la BBC ha pubblicato sul suo sito un reportage dal titolo Le "tracce" invisibili create dall'uomo sul fondo dell'oceano profondo. In un lungo approfondimento racconta delle esplorazioni minerarie che tra gli anni ’70 e gli anni ’80 hanno dragato alcune zone del fondale oceanico, lanciando segni indissolubile.

La foto di questi solchi poi trasformata in una fake news è stata scattata nel 2015 nell’Oceano Pacifico. Probabilmente a una profondità più accessibile rispetto a quella dove si trova il Titanic. In post produzione è stata poi aggiunta una manciata di pixel che ricorda il controller Logitech al centro delle manovre del Titan. Non solo. Qualsiasi dubbio sulla sull’originalità delle immagine è fugato dal fatto che al momento la Guardia Costiera non ha pubblicato nessuna immagine dei rottami del Titan trovati sul fondale vicino del relitto del Titanic.