Il sottomarino disperso vicino al Titanic è controllato da un pad per videogiochi, come funziona In un video girato dalla BBC si vede che il sottomarino era guidato da un vecchio controller per videogiochi: il Logitech F710. Ora su Amazon questo stesso pad si può trovare per 40 euro.

A cura di Valerio Berra

Si cercano ancora le tracce del sottomarino Titan disperso vicino al relitto del Titanic con cinque persone a bordo. Le ultime comunicazioni risalgono al 19 giugno, l’ossigeno sta per finire. Per la struttura del sottomarino, le riserve potevano garantire solo 96 ore. Vista la pressione dell’acqua e la profondità in cui risulta disperso,le ricerche del Titan sono molto complesse, nonostante i mezzi messi in campo. In tutto questo i media stanno scandagliando ogni dettaglio, ogni traccia lasciata negli ultimi anni dalla OceanGate, la compagnia dedicata ai viaggi che aveva organizzato la spedizione.

Il joystick usato per controllare il computer

Uno dei particolari che sono stati evidenziati dalle riviste di gaming è il controller utilizzato per muovere il sottomarino. Non si tratta di uno strumento professionale ad alta precisione ma di un semplice gamepad, un controller utilizzato per i videogiochi modello Logitech F710. Un gamepad di questo tipo si può trovare su Amazon a circa 40 euro. È un modello abbastanza datato: è in vendita dal 2013 e per funzionare ha bisogno di utilizzare due pile AA. Sorprende che facesse parte del set di comandi di un sottomarino in grado di arrivare in luoghi così lontani.

Il video girato dalla BBC

Le missioni di OceanGate non erano certo segrete anzi. Erano missioni commerciali e avevano bisogno di farsi pubblicità per attirare i clienti disposti a pagare biglietti fino a 250.000 dollari per tutto il viaggio. L’immersione in sé durava otto ore ma tutta la spedizione dall’isola canadese di Terranova fino al luogo dove è affondato il Titanic durava circa otto giorni. Ci sono quindi parecchi spezzoni di video che spiegano come funzionava il Titan.

In una di queste viene mostrato l’interno della postazione. In uno di questi poi ripubblicato dalla BBC su TikTok si vede un membro di OceanGate che mostra l’interno della cabina: “Il sottomarino è guidato da questo controller per il gaming. È costruito dalla Logitech ma di base funziona come fosse un controller PlayStation”. Muovere il sottomarino sembrava semplice: “Se vuoi andare avanti, premi in avanti. Se vuoi andare indietro, premi indietro. Se vuoi andare a destra, vai a destra. Se vuoi sinistra, vai a sinistra”.