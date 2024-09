Per la prima volta raggiunti 1 miliardo di follower: chi è la persona più seguita al mondo

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Nessuno finora aveva mai raggiunto 1 miliardo di follower. Poi è arrivato Cristiano Ronaldo. Sui suoi profili social il calciatore ha annunciato: "Abbiamo fatto la storia: 1 MILIARDO di follower! Questo è più di un semplice numero: è una testimonianza della nostra comune passione, spinta e amore per il gioco e non solo". L’ex giocatore del Manchester United e del Real Madrid ha raggiunto il traguardo con oltre 639 milioni di follower su Instagram, 170 milioni su Facebook e 113 milioni su X. Non solo, è stato fondamentale il suo canale YouTube, Ronaldo il mese scorso ha raggiunto infatti 50 milioni di abbonati in una sola settimana.

Nel post per ringraziare i suoi follower ha anche scritto: "Dalle strade di Madeira ai palcoscenici più grandi del mondo, ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi, e ora siete 1 miliardo. Sei stato con me in ogni passo del percorso, attraverso tutti gli alti e bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio e, insieme, abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a ciò che possiamo ottenere. Grazie per aver creduto in me, per il tuo sostegno e per essere parte della mia vita. Il meglio deve ancora venire e continueremo a spingere, vincere e fare la storia insieme."

Il numero è stato calcolato sommando il totale di follower su Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e anche sui social media cinesi come Weibo e Kuaishou. Non si tratta esattamente di 1 miliardo di persone reali, molti utenti infatti lo seguono su più piattaforme e sicuramente ci saranno tra i follower anche bot, quindi account falsi.

Per Paolo Pescatore, data analyst di PP Foresight, si tratta comunque di "numero sbalorditivo a cui i media e i marchi prestano molta attenzione". Non solo, "questo risultato mostra come stanno cambiando i social e come le piattaforme siano un modo per raggiungere un pubblico nuovo e più giovane grazie alla tecnologia", ha spiegato alla Bbc.

Il calciatore ha quindi superato attori e cantanti attivi sui social come Justin Bieber o Taylor Swift, e anche chi, con le piattaforme, ci ha costruito un impero. Basti pensare a Mr Beast che al momento ha 543 milioni di follower totali.

Ronaldo è riuscito a raggiungere questo record nonostante non abbia aperto un account TikTok ufficiale. Il calciatore non ha nemmeno un profilo su Threads. Instagram rimane la piattaforma dominante con 639 milioni di follower, seguita da Facebook e X. Il suo canale YouTube, dove sta pubblicando diversi contenuti insieme a sua compagna Georgina Rodríguez ha dato la spinta finale per raggiungere il miliardo di follower.