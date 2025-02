video suggerito

Per Elon Musk la libertà di parola finisce dove inizia lui: dopo le bufale di Trump nuove regole su X Elon Musk ha criticato il sistema di moderazione gestitio dagli utenti che al momento viene usato da X. In un post ha detto: "Ormai Community Notes è preso in ostaggio dai media". Ora non è chiaro come la moderazione di X potrebbe cambiare in futuro.

A cura di Valerio Berra

Per essere gentili sono fake news. Per essere sinceri sono bugie. Il 19 febbraio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato a social unificati un’analisi dell’invasione della Russia in Ucraina che ha segnato un punto di passaggio in questa fase diplomatica. Ha detto che gli Stati Uniti hanno versato 350 miliardi di dollari di aiuti. Non è vero. Ha detto che il consenso di Volodymyr Zelensky è al 4%. Non è vero nemmeno questo.

Non ci è voluto molto prima che i post dove venivano riprese le affermazioni di Donald Trump su X (fu Twitter) si riempissero di fact-checking inseriti con il sistema delle Community Notes. In breve quando Elon Musk ha deciso di acquisire Twitter una delle prime cose ha tagliato è stata la moderazione, uno dei punti su cui Twitter aveva lavorato di più negli ultimi anni tanto da essere una delle prime piattaforme che aveva chiuso il profilo di Donald Trump dopo le sommosse di Capitotl Hill.

Ora il controllo sulle notizie diffuse dagli utenti viene affidato agli utenti stessi. In caso di post segnalati o comunque controversi si apre quindi un box al di sotto del post in cui vengono riportate le notizie indicate dalla community, spesso con dei link di riferimento. È lo stesso sistema che ha scelto di adottare Meta per Instagram e Facebook dopo che Mark Zuckerberg si è pubblicamente spostato verso posizioni più vicine a Donald Trump.

Elon Musk: “Ormai Community Notes è preso in ostaggio dai media”

Elon Musk è intervenuto questo dibattito e ha ripubblicato un post con questo commento: “Ormai Community Notes è preso in ostaggio dai media, sia quelli governativi che quelli tradizionali. Stiamo lavorando per sistemare questo problema”. Non è chiaro come il problema verrà risolto, se verranno introdotti altri filtri agli stessi commenti degli utenti o sei i tecnici del DOGE verranno reindirizzati verso la moderazione di X una volta finito di tagliare con la motosega le spese della burocrazia degli States.