Ora su Instagram si possono usare le Gif nei commenti, come funzionano La nuova funzione era stata annunciata nelle scorse settimane. Ora sull’app si possono commentare i post usando solamente le Gif, brevi video che ripartono all’infinito senza nessun audio.

A cura di Valerio Berra

L’annuncio è stato fatto un po’ in sordina. Giusto qualche accenno in un comunicato diffuso il 17 maggio da Meta: su Instagram sarebbero arrivate le Gif da utilizzare nei commenti. Non era ancora chiaro quando ma in questi giorni però è diventato evidente che le Gif sono disponibili e si possono utilizzare per tutti i commenti. E possiamo confermare che la nuova opzione funziona anche per l’Italia, abbiamo fatto anche noi una prova. Per accedere alle Gif su Instagram bastano pochi passaggi. Bisogna scegliere un post e cliccare nella sezione commenti. A questo punto avremo tre opzioni: commentare usando dei simboli in disuso che alla scuola dell'obbligo abbiamo imparato a conoscere come “lettere”, inviare una emoji (o già selezionata oppure scelta da un vasto campionario) oppure cliccare sull’opzione Gif e vedere cosa offre il sistema.

Come le Gif possono peggiorare il feed dei commenti

Alle Gif su Instagram non può aggiungere niente. Non un commento a corredo, non un testo. Se si vuole commentare con una Gif bisogna usare solo quella. Inoltre le Gif sembra che possano essere usate solo per commentare il post principale, non per rispondere a dei commenti già pubblicati. Qual è lo scopo di Meta? Sicuramente introdurre una funzione in più per facilitare le interazioni ma c'è anche la possibilità che l'azienda voglia provare a sperimentare nuovi formati in vista del progetto P92, la nuova funzione dell'app che permetterà di usarla come se fosse un nuovo Twitter.

GIF INSTAGRAM | Una prova di come funzionano le Gif inserite su Instagram

Quali sono le Gif che si possono usare su Instagram

Al momento tutte le Gif che si possono utilizzare nel social network arrivano dall’archivio di Ghipy, una archivio online dove vengono caricati e raccolti file di questo formato. Fondamentalmente si tratta di brevi video in loop senza audio. L’archivio è stato fondato nel 2013 da Jace Cooke e Alex Chung. Nel 2020 Meta ha tentato di acquistarlo ma dopo una serie di sentenze della Competition and Markets Authority del Regno Unito ha dovuto rinunciare all’acquisto. Alla fine il 23 maggio la compagnia guidata da Mark Zuckerberg ha dovuto rivendere Ghiri a Shutterstock per 53 milioni di dollari.