video suggerito

Ora su Instagram puoi cambiare l’ordine dei tuoi post: come funziona la griglia personalizzata Grazie a “Modifica Griglia” gli utenti potranno riordinare i post già pubblicati senza doverli eliminare o caricare di nuovo. La nuova funzione di Instagram si inserisce in un piano più ampio che mette al centro l’estetica del grid. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando sono entrata sul mio profilo Instagram ho notato una funzione che non avevo mai visto prima. Cliccando su uno dei post è comparsa la scritta "Modifica griglia". Basta selezionarla per cambiare la posizione del contenuto all'interno del grid. La piattaforma aveva già annunciato a inizio 2025 la nuova funzione, ora è in fase di rilascio. Sui dispositivi di alcuni utenti infatti è già possibile spostare i post e modificare l'ordine dei contenuti all'interno della griglia. Il roll out sarà graduale, se non vi è ancora comparso nel menù a tendina il consiglio è di aggiornare l'app, altrimenti è solo questione di tempo.

Adam Mosseri, Ceo di Instagram, ha spiegato che la nuova funzione è un strumento in più per i creator per "riordinare l’intera griglia e personalizzarla come in base alle preferenze.” Sono anni che la piattaforma promette nuovi strumenti per gestire in modo autonomo il profilo, il progetto però era stato accantonato per dare priorità a una ricostruzione più ampia dell’interfaccia, per l'esempio le miniature ottimizzate per i contenuti verticali. Ora, con l’integrazione delle nuove modifiche, basterà un click per cambiare il proprio grid.

INSTAGRAM | La nuova opzione modifica griglia

Come modificare la griglia di Instagram

Grazie alla nuova funzione "Modifica Griglia" gli utenti potranno:

Riordinare i post già pubblicati senza doverli eliminare o caricare di nuovo

Scegliere la disposizione per valorizzare il proprio profilo o cambiare stile

Adattare la visualizzazione in base alle esigenze creando layout grafici particolari.

La nuova funzione può essere utile, chi ha costruito layout complessi basati sul vecchio formato della griglia può semplificare il grid rendendolo più armonioso, non solo è anche possibile riallineare i contenuti esistenti senza doverli cancellare e ripubblicare.

Perché Instagram ha deciso di lanciare la nuova funzione

La nuova funzione di Instagram si inserisce in un piano più ampio che mette al centro l'estetica del grid. La piattaforma infatti ha da poco lanciato i formati verticali 4:5. Il nuovo taglio rettangolare offre un aspetto più cinematografico rispetto al classico formato quadrato che richiamava invece l'estetica delle polaroid. Non è però piaciuto a tutti, molti utenti infatti si sono lamentati del cambio di layout, avevano costruito i profili in base al formato quadrato e si sono trovati con un grid diverso da un giorno all'altro. La nuova opzione "Modifica griglia", lanciata pochi mesi dopo, potrebbe tornare utile.

Instagram non è solo una piattaforma per condividere foto. Creator, influencer, aziende hanno costruito un business sfruttando il social, la possibilità di cambiare o personalizzare la piattaforma può essere un'opportunità per creare composizioni e colpi d'occhio, migliorando la griglia, che negli anni è diventata una vetrina sul mondo.