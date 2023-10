Ora sappiamo perché gli iPhone 15 si surriscaldano all’improvviso Apple rilascerà un aggiornamento per risolvere l’anomalia, ha spiegato che sta lavorando anche alle app che hanno sovraccaricato il sistema, tra queste Instagram e Uber.

A cura di Elisabetta Rosso

"Abbiamo identificato alcune condizioni che possono far riscaldare l'iPhone più del previsto", la nota di Apple arriva dopo le lamentele dei clienti che hanno acquistato gli iPhone 15 Pro e Pro Max di Apple. Hanno notato qualcosa di strano, gli smartphone infatti diventavano roventi all'improvviso, alcuni hanno raggiunto una temperatura di 46 gradi. Sui forum di Apple sono apparsi i primi post: "Si riscalda dopo appena 2 minuti di chiamata FaceTime, o quando si scorre Instagram per 8-10 minuti", ha scritto un cliente. Un altro ha aggiunto: "L'iPhone 15 Pro in titanio naturale diventa estremamente caldo, tanto che è difficile da tenere in mano."

Apple ha spiegato che le cause del problema sono un bug nel suo software iOS 17, infatti rilascerà un aggiornamento per risolvere l'anomalia del surriscaldamento, e l'utilizzo di determinate app che “hanno sovraccaricato il sistema”, tra queste Instagram, che ha già rilasciato un aggiornamento, Uber, e altre applicazioni come il videogioco Asphalt. Non si sa ancora, però, quando verrà corretto il software.

L'azienda ha anche avvertito i clienti che potrebbero verificarsi dei problemi durante i primi giorni: "Il dispositivo potrebbe risultare più caldo dopo la configurazione o il ripristino a causa della maggiore attività in background". Quando gli utenti cambiano smartphone, infatti, devono scaricare tutte le app, i dati e le foto da iCloud, può essere una procedura lunga, che richiede un utilizzo intensivo del processore.

Le ipotesi sulle cause del surriscaldamento

Diversi esperti tech avevano ipotizzato che l’iPhone 15 Pro si stesse surriscaldando a causa del suo rivestimento in titanio, meno efficace nel dissipare il calore rispetto alla custodia in acciaio inossidabile utilizzata precedentemente.

Lo youtuber coreano Ming-Chi Kuo, per esempio, in un rapporto su Medium aveva spiegato: "Il mio sondaggio indica che i problemi di surriscaldamento della serie iPhone 15 Pro non sono correlati al nodo avanzato da 3 nm di TSMC. La causa potrebbero essere i compromessi fatti nella progettazione del sistema termico per ottenere un peso più leggero, come la ridotta area di dissipazione del calore e l'uso di un telaio in titanio, che ha un impatto negativo sull'efficienza termica." Apple però ha spiegato che il problema non è legato al nuovo rivestimento dello smartphone.

Le lamentele dei clienti

Poco dopo l'acquisto gli utenti si sono accorti che i loro nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max si surriscalvano all'improvviso. Prima sui forum Apple, e poi sui social, soprattutto X e Reddit, sono apparsi post e video per lamentarsi dei malfunzionamenti. "Basta una videochiamata o mettere in carica il telefono, e il lato e il retro diventano tremendamente caldi". Ming-Chi Kuo, ha anche registrato la temperatura del suo iPhone con una termocamera, sembra che lo smartphone abbia raggiunto i 46,7° in 30 minuti. Non è l'unico, anche altri utenti hanno pubblicato sui social video dove hanno puntato il termometro sul retro dello smartphone per misurare la sua temperatura.