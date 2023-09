L’iPhone 15 si surriscalda e i clienti si lamentano: “Ha raggiunto una temperatura di 46 gradi” Sui social diversi utenti hanno spiegato che il nuovo dispositivo di Apple si spegne durante le chiamate e diventa bollente quando viene utilizzato per più di 30 minuti.

A cura di Elisabetta Rosso

Succede dentro i forum online di Apple. Gli utenti che hanno appena comprato gli iPhone 15 Pro e Pro Max di Apple hanno notato qualcosa di strano: gli smartphone si surriscaldano all'improvviso. Le segnalazioni sono poi arrivate anche su Reddit e su X. Il clienti spiegano che basta una videochiamata o mettere in carica il telefono, "e il lato e il retro diventano tremendamente caldi". Uno youtuber coreano, Ming-Chi Kuo, ha anche registrato la temperatura del suo nuovo iPhone con una termocamera, sembra che lo smartphone abbia raggiunto i 46,7° in 30 minuti. Non è l'unico, anche altri utenti hanno pubblicato sui social video dove puntato il termometro sul retro dello smartphone per misurare la sua temperatura.

Non è un fenomeno così strano, soprattutto se si considerano i processori sovralimentati, ma il calore prolungato potrebbe diventare un problema. Il personale del supporto tecnico Apple ha suggerito ai clienti di leggere un vecchio articolo che spiega cosa fare se aumenta la temperatura di un iPhone, nella nota si legge che il problema potrebbe verificarsi durante la ricarica, l'uso intensivo di un'app, o la configurazione di un dispositivo. Quando gli utenti cambiano smartphone, infatti, devono scaricare tutte le app, i dati e le foto da iCloud, può essere una procedura lunga, che richiede un utilizzo intensivo del processore. Alcuni clienti però hanno spiegato che il problema si è presentato anche in un secondo momento: "Si riscalda dopo appena 2 minuti di chiamata FaceTime, o quando si scorre Instagram per 8-10 minuti. "Un altro utente aggiunge: "L'iPhone 15 Pro in titanio naturale diventa estremamente caldo, tanto che diventa difficile da tenere in mano."

Perché l'iPhone 15 si surriscalda all'improvviso

In un altro post viene segnalato che lo smartphone si è spento durante una chiamata. C'è anche chi scrive: "Stavo scattando delle foto e continua a morire a causa del surriscaldamento", e chi si lamenta spiegando: "Ho appena ricevuto l'iPhone 15 Pro oggi e fa così caldo che non riesco nemmeno a tenerlo in mano a lungo! Spero che risolvano questo problema". Non è chiaro però quale sia il problema. Lo youtuber coreano che ha svolto il test della temperatura ha avanzato un'ipotesi in un rapporto su Medium: "Il mio sondaggio indica che i problemi di surriscaldamento della serie iPhone 15 Pro non sono correlati al nodo avanzato da 3 nm di TSMC. La causa potrebbero essere i compromessi fatti nella progettazione del sistema termico per ottenere un peso più leggero, come la ridotta area di dissipazione del calore e l'uso di un telaio in titanio, che ha un impatto negativo sull'efficienza termica."

C'è anche chi crede che il malfunzionamento sia legato al nuovo chip A17 con un motore grafico più potente. Dovrebbe migliorare le prestazioni del dispositivo, ma potrebbe essere anche una delle cause del surriscaldamento dell'iPhone. Rimangono al momento solo supposizioni. È probabile che il problema venga risolto con un futuro aggiornamento del software.