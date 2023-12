Ora puoi collegare TikTok a Spotify: ecco come fare e a cosa serve Gli utenti potranno salvare direttamente sulle piattaforme di streaming musicali, come Spotify e Amazon Music, tutti i brani che intercettano sull’app. Farlo è abbastanza semplice, in questo articolo trovate tutti i passaggi da seguire.

A cura di Elisabetta Rosso

TikTok ha già influenzato il mercato musicale più di quanto immaginiamo. La sua formula algoritmica ha impattato di riflesso sulle classifiche facendo salire e scendere le canzoni a seconda delle scelte fatte dagli utenti. Gli artisti se ne sono accorti, tanto da costruire, in alcuni casi, canzoni ad hoc per la piattaforma. Strutture, ritmiche e riff sono pensati per soddisfare i requisiti della piattaforma. Funziona anche con vecchi brani dimenticati, che resuscitano diventando le colonne sonore dei video di TikToK. Ora, con la nuova funzione "Aggiungi Brano" gli utenti potranno salvare le canzoni scoperte sulla piattaforma nelle playlist sulle piattaforme di streaming musicale, tra cui Amazon Music e Spotify.

Quindi se scorrendo il feed intercettiamo un brano che ci piace, basterà cliccare sulla canzone e aggiungerla alla lista. L'utente può anche scegliere se salvarla in una playlist nuova o già creata in precedenza. Dopo il primo utilizzo, l’app di musica selezionata diventerà quella predefinita anche per i brani che verranno aggiunti in seguito, se si vuole cambiare basta modificare il salvataggio sulle impostazioni dell'app. “Abbiamo già ottenuto un riscontro incredibile al lancio di ‘Aggiungi brano’ negli Stati Uniti e nel Regno Unito”, ha spiegato in una nota Ole Obermann, Global Head of Music Business Development di TikTok. “Gli appassionati di musica stanno accogliendo con entusiasmo l’opportunità di salvare musica da TikTok direttamente sui loro servizi streaming preferiti".

Come funziona Aggiungi Brano

Questa nuova feature è un modo semplice e immediato per salvare i brani sulle proprie playlist. "Aggiungi Brano" apparirà nella parte inferiore di un video nei Per Te, e accanto al titolo della traccia ci sarà il pulsante per aggiungere la canzone. Durante il primo salvataggio sarà necessario scegliere la piattaforma dove verranno salvati in automatico i brani scelti. La nuova funzione sarà disponibile in 19 nuovi mercati: Italia, Arabia Saudita, Argentina, Canada, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Malesia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Sudafrica, Thailandia, Turchia e Vietnam.

TikTok e il mercato musicale

La nuova funzionalità, spiega sempre Obermann nella nota, "favorisce la scoperta di nuova musica, contribuendo a trasformare in autentiche hit un numero sempre maggiore di brani. Siamo davvero entusiasti di portare questa funzionalità a milioni di altri appassionati di musica in tutto il mondo, offrendo agli artisti ancora più opportunità di raggiungere nuovi pubblici e far crescere la loro carriera”.

Non è il primo tentativo per TikTok. Il mese scorso, per esempio, ha collaborato con Billboard per lanciare una classifica delle 50 migliori canzoni, e a inizio 2023 ha proposto un nuovo programma per identificare gli artisti emergenti. Non solo, ha anche lanciato la sua piattaforma di streaming musicale TikTok music, dove è possibile passare dai video ai brani completi, trovare le canzoni virali sulla piattaforma, e creare playlist in comune.