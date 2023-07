Anche TikTok lancia la sua piattaforma di streaming musicale: come funziona e quanto costa TikTok Music ha preso ispirazione da Spotify e Apple Music e poi ha piegato le funzioni in base al Dna dell’app. Sceglie quindi di puntare sulla personalizzazione, l’interazione e l’idea di un consumo di musica veloce e scostante.

A cura di Elisabetta Rosso

Era solo questione di tempo, TikTok ha già influenzato il mercato musicale più di quanto immaginiamo e ora vuole lanciare una sua piattaforma dedicata all'ascolto. Si chiama TikTok Music, e punta a salire sul podio dei servizi di streaming musicali. Sopra ci sono già Spotify, Apple Music e Amazon Music. Per ora è stato lanciato solo in Brasile e in Indonesia, e contiene i cataloghi delle grandi case discografiche. Tra queste, Universal, Warner Music e Sony. TikTok aveva già lanciato una partneship con i giganti del mercato musicale per caricare i brani sul social.

Come dicevamo TikTok ha già avuto un impatto sull'industria musicale. Per esempio, la formula algoritmica sulla piattaforma (in grado di individuare i brani più utilizzati nei video) ha di riflesso influenzato le classifiche musicali facendo salire e scendere le canzoni a seconda delle scelte fatte dagli utenti. Non solo, TikTok ha impattato anche sulla creazione delle canzoni. Struttura, suoni, riff, e ritornelli si sono piegati per soddisfare i requisiti del social. Produttori e cantanti infatti hanno cercato di creare canzoni ad hoc che potessero avere successo sulla piattaforma. Come Justin Bieber e Drake, che hanno scelto, in vista del lancio dei nuovi album, di proporre delle challenge su TikTok per fare in modo che i brani diventassero virali. Alcuni esperti del settore hanno anche accusato gli artisti di aver scelto ritmi ripetitivi per fare in modo che gli utenti usassero le canzoni sul social. Sempre TikTok è riuscita anche a portare vecchie canzoni dimenticate alla ribalta. In altre parole, il rapporto tra TikTok e industria musicale è di lunga data, mancava solo l'atto ufficiale: la creazione di TikTok Music.

Come funziona TikTok Music

TikTok Music ha preso ispirazione dai servizi di streaming musicale e poi ha piegato le funzioni in base al Dna dell'app. Sceglie quindi di puntare sulla personalizzazione, l'interazione e l'idea di un consumo di musica veloce e scostante. Tra le peculiarità di TikTok Music c'è, per esempio, l'opzione di passaggio dai video ai brani completi. Non solo, in tema con la filosofia dell'app si potrà accedere a opzioni di personalizzazione avanzate per trovare i brani virali sulla piattaforma, cercare le canzoni basandosi su frammenti di testo e creare playlist in comune.

Sempre all'interno dell'app ci sarà un'opzione di identificazione dei brani che funziona come Shazam, basta registrare la canzone per qualche secondo per scoprire autore e titolo. Punta sull'interazione e infatti ci sarà un'apposita sezione per commentare i brani, gli album, e gli artisti. Permette anche di scaricare musica per ascoltarla quando si è offline, un servizio che Spotify per ora concede solo con l'offerta Premium. TikTok Music, a differenza di Spotify e Amazon Music, ha deciso di lanciare solo un modello su abbonamento, che dovrebbe costare circa tre euro al mese. A differenza degli altri servizi di streaming musicale ha preferito non includere l'opzione gratuita con pubblicità, rimane però il primo mese di prova a costo zero.