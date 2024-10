Ora potrai fingere di essere in ufficio con una call su WhatsApp: come attivare la nuova funzione

video suggerito

Meta ha annunciato nuovi filtri e sfondi da applicare durante una video chiamata sull'app di messaggistica. Basterà selezionare le icone degli effetti che si trovano sullo schermo in alto a destra per far apparire tramonti, foreste o sale riunioni alle proprie spalle.

A cura di Elisabetta Rosso

WhatsApp sta cercando di prendersi anche il settore delle videocall e stare al passo con Google Meet e Zoom. A inizio ottobre ha infatti annunciato nuovi sfondi e filtri per le videochiamate. E così basterà schiacciare un tasto per far apparire alle tue spalle una foresta, un tramonto, ma anche un ufficio o il soggiorno di casa. Sarà anche possibile sfocare lo sfondo per nascondere per esempio un studio disordinato. Questa funzione, già attiva su Meet, in pandemia è stata abusata dai dipendenti in smartworking. Ora che anche WhatsApp sta lanciando filtri e sfocature potrebbe entrare nella lista delle piattaforme da utilizzare per una riunione di lavoro o un incontro professionale.

"I filtri sono pensati per aiutarti a creare un'atmosfera più giocosa, per esempio aggiungendo una nota di colore o un tocco artistico ai tuoi video. Con gli sfondi, l'ambiente attorno a te rimane privato e puoi lasciarti trasportare in un bar accogliente o in un confortevole soggiorno per un tocco più ordinato e curato", ha spiegato Meta in un post sul blog. "Stiamo anche aggiungendo le opzioni Ritocco e Scarsa luminosità che possono aiutarti a sentirti più a tuo agio, migliorando naturalmente l'aspetto e la luminosità dell'ambiente, per rendere le videochiamate più piacevoli e vivaci". Questi nuovi sfondi e filtri, spiega l'azienda, saranno disponibili a tutti nelle prossime settimane.

Come utilizzare i nuovi filtri e sfondi su WhatsApp

L'azienda ha annunciato martedì i nuovi sfondi e filtri per le videochiamate. Tra le opzioni compaiono le seguenti opzioni: Caldo, Freddo, Bianco e Nero, Luce che filtra, Sognante, Prisma luminoso, Grandangolo, TV vintage, Vetro satinato e Bicolore. Sarà possibile invece cambiare sfondo e far comparire macchie di colore, un soggiorno, un ufficio, un bar, una spiaggia, un tramonto o una foresta.

Non solo, "se nessuna di queste opzioni funziona per te, c'è anche la possibilità di sfocare semplicemente lo sfondo e nascondere l'orrendo pasticcio che hai alle spalle", spiega Meta. Gli utenti potranno anche attivare la funzione ritocco, che permette di migliorare l’aspetto del viso, aggiungendo l'effetto levigatezza e la funzione dedicata alla scarsa luminosità per ottimizzare la luce se ci si trova in ambienti scuri o mal illuminati.

Per utilizzare i nuovi filtri e sfondo durante una videochiamata singola o di gruppo bisognerà selezionare le icone degli effetti che si trovano sullo schermo in alto a destra e selezionare dalla griglia quello che si vuole applicare.