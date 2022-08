Ora hai due giorni per eliminare i messaggi di WhatsApp Due giorni e 12 ore, per la precisione. Un’opzione che vale sia per le chat private che di gruppo. Basta tenere premuto sul messaggio in questione e selezionare il pulsante “Elimina”.

A cura di Lorena Rao

Ancora novità per WhatsApp, l'app di messaggistica istantanea di Meta. Dopo le tre nuove funzionalità per la tutela della privacy, la società ha pubblicato su Twitter un post per presentare una modifica per l'opzione di eliminazione dei messaggi inviati. Stando a quanto comunicato, è possibile annullare un messaggio dopo due giorni dall'invio. Due giorni e 12 ore, per la precisione. Un'opzione che vale sia per le chat private che di gruppo. Basta tenere premuto sul messaggio in questione e selezionare il pulsante "Elimina". In poche parole, si tratta di un'estensione del tempo che si ha disposizione per eliminare un messaggio. Prima del nuovo aggiornamento che porta con sé questa modifica, il limite di tempo era di un'ora, otto minuti e 16 secondi.

Una scelta totalmente opposta a quella intrapresa da iMessage di Apple. Nelle prime versioni beta di iOS 16, gli utenti avevano a disposizione 15 minuti per annullare l'invio di un messaggio. Ora questo limite è stato ridotto a soli due minuti. Quanto a Telegram, principale concorrente di WhatsApp e iMessage, consente già di modificare ed eliminare i messaggi senza alcun limite di tempo.

Secondo diversi utenti, le opzioni di modifica e annullamento dei messaggi sono molto controverse, perché possono essere utilizzate per scopi illegali e dannosi. Un timore che ha spinto Apple ad aggiungere una cronologia delle modifiche per i testi modificati in iMessage. Anche Telegram notifica un messaggio modificato, ma non eliminato. WhatsApp invece segnala solo l'eliminazione, dato che non permette la modifica. Come notato dal portale MacMagazine, l'app di messaggistica di Meta è al lavoro anche su una funzione che consente agli amministratori di un gruppo di cancellare i messaggi di qualsiasi utente. Si tratta però di un'opzione resa disponibile solo per gli utenti beta.