Ora ChatGPT può pianificare ogni momento della tua giornata: come attivare la nuova funzione Tasks Con Tasks gli utenti potranno pianificare attività e attivare promemoria. Tutte le attività possono essere gestite direttamente nei thread della chat o tramite una nuova sezione che al momento è disponibile solo nella versione Web.

A cura di Elisabetta Rosso

Vuoi un bollettino meteo giornaliero alle 7 del mattino? Un promemoria sulla scadenza dell'affitto, per il compleanno di tua madre? O un programma che ti faccia esercitare due volte a settimana in francese? Ora ChatGPT può fare tutto questo. OpenAI ha lanciato la nuova funzionalità beta chiamata Tasks, che permette agli utenti di pianificare attività e programmare promemoria. Funziona quindi come Google Assistant o Siri, ma più avanzato e intelligente. Al momento è disponibile solo per gli abbonati Plus, Team e Pro, "ma abbiamo in programma di ampliare l'accesso", ha spiegato l'azienda.

Per attivare la nuova funzione gli abbonati devono selezionare "4o con attività programmate" tra i modelli di ChatGPT. A quel punto basterà programmare, chiedere quindi a ChatGPT cosa vuoi che faccia e quando. Il sistema può anche suggerire in modo proattivo attività in base alle tue conversazioni. Per esempio, se hai chiesto più volte ricette in chat potrebbe proporre un piano settimanale per imparare a cucinare determinati piatti. In ogni caso gli utenti dovranno approvare esplicitamente qualsiasi suggerimento di ChatGPT.

Come funziona ChatGPT Tasks

"In questa prima versione beta , puoi creare attività pianificate che consentono a ChatGPT di eseguire prompt automatici e di contattarti in modo proattivo su base pianificata. Ad esempio, puoi chiedere a ChatGPT di creare attività pianificate per quanto segue: Puoi darmi un briefing sulle novità dell'intelligenza artificiale ogni pomeriggio? Praticate il francese con me ogni giorno Ricordami il compleanno di mia mamma", ha spiegato OpenAI.

Tutte le attività possono essere gestite direttamente nei thread della chat o tramite una nuova sezione che al momento è disponibile solo nella versione Web. "Per aprire le attività pianificate, clicca sull'icona del tuo profilo e poi su Attività nel menu a comparsa. Se è la prima volta che imposti un'attività, puoi selezionare una delle attività suggerite o fare clic su Prova la tua per impostare un'attività pianificata", ha spiegato OpenAI. "Puoi anche creare una nuova attività chiedendo a ChatGPT. Per prima cosa dovrai selezionare ChatGPT con attività pianificate dal menu a discesa in cima allo schermo", e poi descrivere testualmente il compito.

Una volta completate queste attività, gli utenti verranno avvisati con delle notifiche. Potranno essere portati avanti però solo 10 tasks contemporaneamente, "se raggiungi questo limite, ChatGPT non sarà in grado di creare un nuovo task a meno che tu non metta in pausa o elimini un tasks attivo esistente o che non venga completato secondo l'orario programmato". Le attività pianificate sono supportate su ChatGPT Web, iOS, Android, MacOS, "la pagina Tasks, in cui è possibile visualizzare e gestire tutte le attività pianificate, è attualmente disponibile solo su ChatGPT Web".