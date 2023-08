Ora anche su WhatsApp si possono mandare le foto ad alta definizione: come funziona la nuova opzione Comparirà sull’app di messaggistica un nuovo pulsante che permetterà di scegliere se inviare i contenuti in “qualità HD” per condividere le foto senza comprimerle.

A cura di Elisabetta Rosso

"Non mandarla su WhatsApp, perde di qualità". L'abbiamo detto mille volte, ma non sarà più necessario. Mark Zuckerberg ha infatti annunciato che da ora "è possibile inviare le foto in alta definizione" sull'app di messaggistica. Prima era impossibile selezionare il livello di risoluzione delle immagini, il destinatario riceveva così fotografie con dettagli sgranati o poco definiti. Non solo, l'app ha un limite di 16 MB e comprime foto e video per risparmiare spazio, riducendone inevitabilmente la qualità.

Ora comparirà un nuovo pulsante in grado di risolvere il problema, permetterà infatti di scegliere se inviare i contenuti in "qualità standard" o "qualità HD". La prima opzione molto probabilmente applicherà all'immagine la compressione utilizzata per anni da WhatsApp, l'opzione "qualità HD" permetterà invece di condividere la tua foto mantenendo alta la risoluzione. L'icona si troverà in alto a sinistra vicino allo strumento di ritaglio.

"Per i momenti più speciali che vuoi condividere con gli amici e la famiglia in ogni singolo particolare, avrai ora la possibilità di condividere le foto in alta definizione, sempre con la protezione della crittografia end-to-end di WhatsApp. Per garantire che la condivisione delle foto su WhatsApp rimanga veloce e affidabile, la qualità standard rimarrà l'opzione predefinita per l'invio delle foto", ha scritto Meta in una nota.

"Se ricevi una foto in presenza di una scarsa connessione di rete, potrai scegliere, foto per foto, se mantenere la qualità standard o passare all'HD" continua Meta nella nota. "L'opzione per condividere le foto in HD verrà rilasciata in tutto il mondo nelle prossime settimane e sarà presto estesa anche ai video"

Il metodo alternativo per inviare foto ad alta qualità

C'è già in realtà un metodo alternativo per inviare fotografie o immagini ad alta risoluzione ma è lungo e macchinoso. Bisogna infatti cliccare sull'icona della graffetta nella barra in basso e premere su Documento, poi Seleziona altri documenti, e scegliere il collegamento rapido Immagini. Una volta selezionate, le foto vengono spedite come file, e il sistema interno non comprime dimensione e qualità. In ogni caso è sempre stato molto più semplice utilizzare altre app, come per esempio Telegram, per inviare le immagini ad alta definizione.

Le indiscrezioni pubblicate si WaBetaInfo

In realtà WAbetaInfo, il blog dedicato alle novità su WhatsApp, aveva già anticipato la nuova funzionalità trovata nel codice sorgente: "Grazie a questa opzione disponibile nelle Impostazioni di WhatsApp, è possibile scegliere una configurazione di qualità per le foto che invii tra “automatica”, “migliore qualità” e “risparmio dati”, grazie al recente aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.2.11, abbiamo scoperto che WhatsApp sta finalmente lavorando a questa nuova funzionalità per consentire agli utenti di inviare foto nella loro qualità originale!"

Aveva anche già pubblicato uno screenshot dove mostrava come avrebbe funzionato la nuova opzione. "Come puoi vedere in questo screenshot, WhatsApp prevede di integrare una nuova icona di impostazione all'interno dell'intestazione dello strumento di disegno: questo consentirà agli utenti di configurare la qualità di qualsiasi foto. Grazie a questa novità, in futuro sarà finalmente possibile selezionare un'opzione per inviare foto nella loro qualità originale. Riteniamo che questa funzione darà agli utenti un maggiore controllo sulla qualità delle foto che stanno inviando, specialmente nelle situazioni in cui è necessario inviare la foto nella sua qualità originale."