Nonna Natalina è sotto attacco hacker, rubato il profilo TikTok da 3,1 milioni di follower

“Sono disposta a ripartire da zero piuttosto che cedere ai ricatti”. Natalina Moroni non rientra esattamente nella media dei creator di TikTok, almeno per l’età. Ha 88 anni, vive a Sansepolcro, provincia di Arezzo, e sulla piattaforma ha acquistato un seguito più che discreto grazie a una serie di video di cucina sulle ricette toscane. Il suo è quasi un microgenere: anziani che diventano virali sui social grazie all’intuito di qualche nipote. Un esperimento che dalla notte di domenica è stato interrotto.

Qualcuno ha rubato il suo account TikTok da 3,1 milioni di follower. E ora vuole un riscatto. Lo spiega al quotidiano La Nazione il nipote Luca Mercati: “Ogni giorno che passa aumentano la cifra di 500 euro. Ci siamo rivolti alla polizia postale, al Commissariato per denunciare quanto sta avvenendo. L’account al momento resta bloccato, a ogni ora al numero del mio cellulare arrivano messaggi nei quali ci invitano a pagare, altrimenti provvederanno a cancellare il profilo”. Ora il ladro di account vuole 2.000 euro.

Perché Nonna Natalina non riesce a riprendere l’account

Non è chiara l’identità dell’hacker. Dopo il furto delle credenziali ha modificato anche tutti i contatti per recuperare l’account. A spiegarlo su Instagram è sempre Mercati: “Mi tempestano di messaggi con richieste di pagamento di denaro, pena la cancellazione del profilo”. Al momento sembra che i tentativi di risolvere il problema con la piattaforma non stiano andando bene: “Sto segnalando invano da due giorni a TikTok il problema ma non ricevo alcun aiuto. È una violazione per la privacy gravissima”.

Per i ladri del profilo non ci sarà nessun riscatto: “State certi che la vostra Nonna Natalina non molla e tornerà attiva su TikTok. Sono disposta a ripartire da zero piuttosto che cedere ai ricatti”. Al momento Nonna Natalina è ancora attiva su Instagram, anche se qui i follower sono di meno: si fermano a 127.000. L’ultimo video è di tre giorni fa: qui Nonna Natalina cucina il Castagnaccio, un dolce tipico dell’autunno fatto con la ricetta tradizionale di Sansepolcro.