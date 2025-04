Attacco hacker a WindTre, sottratti i dati degli utenti: quali informazioni sono state rubate

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

WindTre ha subito un attacco informatico: gli hacker sono riusciti a violare i sistemi utilizzati dai rivenditori, accedendo ai dati personali di alcuni clienti. La compagnia ha spiegato che l'incidente, avvenuto il 25 febbraio, è circoscritto a un solo punto vendita. Tuttavia i criminali sono riusciti a visualizzare, e forse sottrarre, informazioni sensibili come nome, cognome, recapiti telefonici degli utenti e indirizzo di residenza.

"WindTre, da sempre impegnata a tutelare la propria clientela ha adottato prontamente tutte le azioni utili a minimizzare i rischi di reiterazione di eventi simili, rafforzando ulteriormente gli standard di sicurezza con tecnologie più sofisticate", si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito dell’azienda. La compagnia, seguendo i protocolli previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), ha avviato le procedure di notifica e messa in sicurezza.

L'attacco a WindTre: quali dati sono stati rubati

Sul sito ufficiale WindTre ha spiegato: "Le verifiche effettuate hanno consentito di accertare come tale evento circoscritto abbia portato alla visualizzazione e/o possibile esfiltrazione di dati personali comuni (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, recapiti, ecc.). È pertanto possibile che anche i tuoi dati personali siano stati coinvolti in questo evento". WindTre sta rinforzando i propri protocolli di sicurezza per prevenire un nuovo attacco.

Per supportare gli utenti potenzialmente coinvolti, WindTre ha pubblicato una serie di raccomandazioni: fare attenzione a telefonate, messaggi o email sospette, monitorare eventuali profili fake sui social e segnalare ogni anomalia. Non solo, si consiglia anche di cambiare password e scegliere chiavi di accesso sicure, con lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli.

L’assistenza clienti di Wind Tre (chiamando il 159) e l’indirizzo di posta elettronica del Data Protection Officer dataprotectionofficer@windtre.it sono come sempre a completa disposizione qualora dovesse riscontrare delle anomalie e/o desiderasse ulteriori informazioni". La compagnia ha anche attivato il numero verde di assistenza dedicato 800591854 (attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00) per ulteriori informazioni o chiarimenti.