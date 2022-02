Non solo GTA 6: Rockstar sarebbe al lavoro su un nuovo capitolo di Bully Non solo GTA 6: Tom Henderson ha recentemente diffuso nuovi rumor su Bully, altro titolo di punta di Rockstar Games uscito nel lontano 2006. Di seguito i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Per mesi Grand Theft Auto VI (GTA 6) è stato protagonista di indiscrezioni e rumor mai ufficiali. Questo perché di solito la software house dietro lo sviluppo, Rockstar Games, resta in silenzio fino a quando il titolo non è in dirittura d'arrivo. Questa volta però, complici le numerose domande dei fan, Rockstar ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su GTA 6. Del resto, sono passati quasi 9 anni da quando è stato pubblicato GTA 5, ancora in testa alle classifiche dei titoli più venduti, grazie anche e soprattutto alla sua controparte online. Non è un caso che il titolo sia pronto a sbarcare prossimamente anche su PlayStation 5 Xbox Series X|S grazie a GTA 5 Enhanced & Expanded. La software house si è limitata a dire che GTA 6 esiste ed è in sviluppo, ma non ha aggiunto nient'altro. Restano quindi ancora privi di conferma i rumor diffusi da Tom Henderson, noto leaker del settore videoludico, secondo cui il titolo avrà due protagonisti giocabili, tra cui una donna, sarà ambientato in una città in evoluzione in stile Fortnite e sarà pubblicato nel 2025.

Non solo GTA 6: Tom Henderson ha recentemente diffuso nuovi rumor su Bully, altro titolo di punta di Rockstar Games uscito nel lontano 2006. In base al tweet del noto leaker, Rockstar sarebbe al lavoro su un nuovo capitolo, anche se non è ancora chiaro se si tratti di un sequel, Bully 2, o di una edizione rimasterizzata simile a quelle viste per GTA 5. In questo caso la software house resta nel silenzio, quindi non c'è alcuna ufficialità in questa affermazioni. Tuttavia, Tom Henderson si è più volte rivelato una voce affidabile in passato, ciò spiega l'eco che sta avendo il suo tweet tra i siti specializzati e il fandom di Bully, da anni in attesa di un nuovo capitolo. Le possibilità sembrano quindi essere concrete, ma in mancanza di una conferma ufficiale da parte di Rockstar Games, è bene non dare per certi i rumor diffusi.