“Stiamo lavorando a GTA 6”: l’annuncio di Rockstar Games GTA 6 esiste davvero ed è in sviluppo. Lo ha confermato Rockstar Games, spiegando che lo sviluppo del prossimo capitolo della serie “è a buon punto”.

A cura di Marco Paretti

Se c'è una serie in grado di raccogliere un grande consenso dalla maggior parte dei giocatori, questa è sicuramente Grand Theft Auto. La qualità che Rockstar Games è riuscita a porre all'interno di ognuno dei 5 capitoli (più spin-off) di GTA le hanno garantito un posto speciale nel cuore dei videogiocatori. Che da ormai diverso tempo attendono con ansia l'annuncio di GTA 6, il prossimo capitolo che per il momento non ha né nome né data d'uscita. Ma che ci sarà, come confermato oggi dalla stessa casa di sviluppo, che in un comunicato relativo a GTA V ha confermato che lo sviluppo del prossimo episodio è già ben avviato.

"Vista l'incredibile longevità di GTA V, sappiamo che molti di voi hanno chiesto informazioni sul prossimo capitolo della serie" si legge nella nota. "Con ogni progetto in cui ci imbarchiamo il nostro obiettivo è sempre quello di muoversi significativamente al di là di quello che abbiamo creato in precedenza". Poi, l'annuncio che conferma ciò che i giocatori già ipotizzavano: "Siamo felici di confermare che lo sviluppo del prossimo capitolo della serie di Grand Theft Auto è a buon punto. Non vediamo l'ora di condividere di più appena saremo pronti a farlo".

Lo sviluppo di GTA 6 è in realtà un segreto di pulcinella: da tempo se ne rumoreggiava l'esistenza, con diversi leak relativi alla data d'uscita e all'ambientazione. Per quanto riguarda la prima, le indiscrezioni parlano del 2025 e quindi ci sarebbe ancora da attendere un po'. L'ambientazione, invece, sarebbe legata agli anni '80. Due punti su cui, ovviamente, non c'è certezza. In ogni caso GTA 6 esiste e prima o poi finirà davvero davanti agli occhi di tutti. Non resta che attendere, mentre peraltro GTA V è più vivo che mai grazie all'attivissima comunità di GTA Online e alla futura presenza del capitolo anche su console di nuova generazione: il titolo uscito nel 2013 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Serie X/S il prossimo 15 marzo 2022.