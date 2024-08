“Non ci vediamo da tempo, ti ricordi di me?”: come funziona la truffa del vecchio amico su WhatsApp

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Tutto inizia con un messaggio inviato per sbaglio. "Ciao! Non ci vediamo da molto tempo, non so se ti ricordi ancora di me, mi manchi davvero. Il mio account WhatsApp è stato sospeso e vorrei che aggiungessi il mio account Telegram. Puoi cliccare sul link Telegram qui sotto per contattarmi". Chi preme cade nella trappola. Il copione delle romantic scam è sempre lo stesso, cambiano solo le esche. Ora un gruppo di hacker, che sembra provenire dal sud-est asiatico, sta fingendo di essere un amico di vecchia data a cui è stato bloccato l'account.

Il link allegato al messaggio è solo il primo step. Chi preme finisce in una nuova chat, il truffatore finge di aver sbagliato a inviare il messaggio, si scusa e cerca di instaurare un rapporto. Fa domande, invia foto, e si confida. L'obiettivo è instaurare un rapporto. Di solito non parla subito di soldi, le proposte arrivano dopo, quando la relazione si è consolidata.

Come funziona la truffa

Le romantic scam o truffe della macellazione dei maiali combinano schemi di investimento con escamotage classici delle trappole romantiche. Sono diventate così un modello di estorsione estremamente redditizio. Negli ultimi anni le vittime hanno perso milioni di dollari. Il nome non è scelto a caso, gli scammer chiamano i loro target maiali che “facciamo ingrassare per poi macellarli”, aveva rivelato è Xiao Zui, ex capo di un team di scammer alla BBC indossando una maschera per rendersi irriconoscibile. “Creiamo profili affascinati, persone ricche ma anche premurose, tu devi conquistare la fiducia delle vittime così puoi spingerli a investire il più possibile”, aveva sottolineato Zu.

A volte i truffatori, o cani, come vengono chiamati nel gergo, semplicemente fanno innamorare la vittima e poi, fingendosi in una situazione di emergenza, chiedono soldi. Non solo. Spesso basta semplicemente cliccare sul link per scaricare un malware. I truffatori, infatti, inviano messaggi simili anche per spingere gli utenti a scaricare programmi in grado di sottrarre dati sensibili, come nome, cognome, codici di accesso o numeri delle carte di credito e di debito.

Come proteggersi dalle romantic scam

Queste truffe fanno leva sulle emozioni, gli hacker instaurano un rapporto, studiano i punti deboli, i desideri, e le paure. I truffatori spesso scelgono app di incontri, ma anche mail o messaggi WhatsApp per adescare le vittime. La regola d’oro è non rispondere a numeri sconosciuti e soprattutto non premere mai su link allegati. Spesso sono l'esca della truffa. Non solo, è bene anche evitare di inviare foto o dati personali.

Chi è caduto nella trappola deve cambiare subito le password degli account di posta elettronica e bloccare, se sono stati condivisi i dati, le carte di credito e debito. È bene anche segnalare la truffa alla Polizia Postale. É però molto difficile recuperare il denaro perso.